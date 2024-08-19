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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Следком России будет расследовать пожар на промскладе с горючим в Пролетарске

Центральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в Пролетарске

19 августа 2024, 18:08
Фото: 1MI
Следком России будет расследовать пожар на промскладе с горючим в Пролетарске
Обстоятельства возгорания хранилища с дизельным топливом в Пролетарске будут расследовать на федеральном уровне, сообщает Следственный комитет России.

Следователи СК России начнут расследование преступлений вооружённых формирований Украины в ДНР и Ростовской области. Правоохранительные органы установят все обстоятельства атак на промышленные склады донского региона и круг лиц, причастных к этому.

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Напомним, что в воскресенье, 18 августа, ночная атака беспилотников привела к пожару в Пролетарске. Обломки БПЛА упали на склады с горючим. Огонь полыхает уже более 40 часов и только сильнее распространяется. В промзоне произошла разгерметизация уже 11 резервуаров с дизельным топливом. Пожарные не справляются с пламенем, их вывозят с места происшествия с тепловыми ударами и с ожогами. Местные жители рассказывают, что им тяжело дышать из-за смога. Однако власти региона уверены, что эвакуация населения не требуется.

Читайте также о том, что мощный пожар в Пролетарске виден даже из космоса.

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