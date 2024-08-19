Центральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в Пролетарске

Напомним, что в воскресенье, 18 августа, ночная атака беспилотников привела к пожару в Пролетарске. Обломки БПЛА упали на склады с горючим. Огонь полыхает уже более 40 часов и только сильнее распространяется. В промзоне произошла разгерметизация уже 11 резервуаров с дизельным топливом. Пожарные не справляются с пламенем, их вывозят с места происшествия с тепловыми ударами и с ожогами. Местные жители рассказывают, что им тяжело дышать из-за смога. Однако власти региона уверены, что эвакуация населения не требуется.