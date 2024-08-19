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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

США не получали запрос на использование ВСУ ракет, способных достать до Дона

США не получали запрос на использование ВСУ ракет, способных достать до Ростова

19 августа 2024, 08:04
Фото: mil.ru
США не получали запрос на использование ВСУ ракет, способных достать до Дона
США не получили официального обращения от Лондона, чтобы разрешить Украине применять британские ракеты Storm Shadow, обладающие дальним радиусом действия, для нанесения ударов по территории России, пишет РИА «Новости».

Издание пишет, что американские власти не разрешают Великобритании дать Киеву возможность применять крылатые ракеты. Британское руководство ожидает, что получит от США согласие на такую инициативу, однако пока ответа на свой запрос оно не получило.

Британия хочет разрешить Украине атаки ракетами, способными достать до Ростова
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Теперь издание со ссылкой на иностранные СМИ уточнило, что США не получали официального запроса на эту тему. Отмечается, что для запуска этих ракет потребуется использовать системы американского производства.

Напомним, что дальность ракет Storm Shadow составляет 250 километров.

Ранее появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#США#Ракеты#Британия#Происшествия
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