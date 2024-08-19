США не получали запрос на использование ВСУ ракет, способных достать до Ростова

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Издание пишет, что американские власти не разрешают Великобритании дать Киеву возможность применять крылатые ракеты. Британское руководство ожидает, что получит от США согласие на такую инициативу, однако пока ответа на свой запрос оно не получило.
Теперь издание со ссылкой на иностранные СМИ уточнило, что США не получали официального запроса на эту тему. Отмечается, что для запуска этих ракет потребуется использовать системы американского производства.
Напомним, что дальность ракет Storm Shadow составляет 250 километров.
Ранее появились подробности тушения пожара после атаки БПЛА на Ростовскую область.