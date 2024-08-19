Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
В Пролетарске Ростовской области полыхает пожар на хранилище с топливом. Известно, что возгорание привело к разгерметизации 11 резервуаров с топливом. Очевидцы засняли тревожные кадры. Кажется, что огонь только увеличился. Высота пламени примерно доходит до 25 метров, а от складов валит черный густой дым. Клубы испарений сильно снижают видимость. При этом на территории пожара темно, как ночью.
Напомним, что атака БПЛА привела к возгоранию промышленных складов с дизельным топливом. Пожарные не могут ликвидировать возгорание уже примерно 40 часов. За это время силы огнеборцев были не раз увеличены, однако это не дало результатов. Некоторых спасателей приходится госпитализировать с тепловыми ударами и ожогами, пятеро из них находятся в реанимации.
Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал информацию о пострадавших на пожаре в Пролетарске.