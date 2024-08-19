Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске

Напомним, что атака БПЛА привела к возгоранию промышленных складов с дизельным топливом. Пожарные не могут ликвидировать возгорание уже примерно 40 часов. За это время силы огнеборцев были не раз увеличены, однако это не дало результатов. Некоторых спасателей приходится госпитализировать с тепловыми ударами и ожогами, пятеро из них находятся в реанимации.