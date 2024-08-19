rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске

Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске

19 августа 2024, 17:30
Фото: 1MI
Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске

Из-за смога от пожара в Пролетарске даже днем темно, как ночью

В Пролетарске не утихает пожар у хранилищ с горючим. Люди переживают, что спасатели не смогут выбраться огня, сообщает Don Mash и прикрепляет видео.

В Пролетарске Ростовской области полыхает пожар на хранилище с топливом. Известно, что возгорание привело к разгерметизации 11 резервуаров с топливом. Очевидцы засняли тревожные кадры. Кажется, что огонь только увеличился. Высота пламени примерно доходит до 25 метров, а от складов валит черный густой дым. Клубы испарений сильно снижают видимость. При этом на территории пожара темно, как ночью.

Полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели космоса
Узнать подробнее
Темно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске
Видео: 1MI

Напомним, что атака БПЛА привела к возгоранию промышленных складов с дизельным топливом. Пожарные не могут ликвидировать возгорание уже примерно 40 часов. За это время силы огнеборцев были не раз увеличены, однако это не дало результатов. Некоторых спасателей приходится госпитализировать с тепловыми ударами и ожогами, пятеро из них находятся в реанимации.

Ранее губернатор Василий Голубев прокомментировал информацию о пострадавших на пожаре в Пролетарске.

Читайте также:
Более 10 резервуаров с топливом разгерметизировались на складе в ПролетарскеСкорую помощь заметили у места пожара на нефтебазе в ПролетарскеСтолб огня поднялся на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#Атака БПЛА#Крупный пожар#МЧС России#Возгорание#Дизельное топливо#Тушение#Происшествия#Пролетарск#Резервуары#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Сегодня, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Сегодня, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Сегодня, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Сегодня, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Сегодня, 04:16