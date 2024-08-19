В больницу Ростова-на-Дону попал новорожденный без кожи

Младенцу было всего два дня, когда он попал в больницу. На большей части его тела отсутствовал верхний слой кожи, а от малейшего касания образовывались пузыри. К сожалению новорожденного нельзя вылечить, однако благодаря консультациям с лучшими специалистами научных центров Ростова-на-Дону и Москвы, местные врачи смогли стабилизировать его состояние.