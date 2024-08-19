В больницу Ростова-на-Дону попал новорожденный без кожи

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В Ростове-на-Дону родился ребенок с буллезным эпидермолизом. Редкую генетическую патологию называют «синдромом бабочки». Болезнь делает кожу настолько хрупкой, что любое прикосновение, даже объятие, может причинить малышу боль, оставить рану и снять кожу. Всего в России с таким заболеванием живет 2–2,5 тысячи человек.
Младенцу было всего два дня, когда он попал в больницу. На большей части его тела отсутствовал верхний слой кожи, а от малейшего касания образовывались пузыри. К сожалению новорожденного нельзя вылечить, однако благодаря консультациям с лучшими специалистами научных центров Ростова-на-Дону и Москвы, местные врачи смогли стабилизировать его состояние.
Ранее в Ростове-на-Дону пытались спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице.