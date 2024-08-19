rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:38

Updated Сегодня, 08:38

На Дону пострадали 18 человек из-за начавшегося пожара после атаки БПЛА

В Пролетарске пострадали 18 человек в пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

19 августа 2024, 08:36
Фото: 05.mchs.gov.ru / для иллюстрации
На Дону пострадали 18 человек из-за начавшегося пожара после атаки БПЛА
В Ростовской области пострадали 18 человек из-за пожара в Пролетарске, сообщает РИА «Новости».

В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев заявил, что системы ПВО успешно отразили атаку БПЛА. Обломки упали в зоне промышленных складов в Пролетарске, что вызвало возгорание топлива.

Для тушения огня в этом районе были привлечены все необходимые силы, включая три специализированных пожарных поезда. Но ликвидация огня идет до сих пор.

Власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону
Узнать подробнее

В районной администрации рассказали, что на территории Пролетарского горпоселения ввели режим ЧС. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.

«Ситуация находится на контроле. Просим жителей Пролетарского района не поддаваться панике», — уточнили в райадминистрации.

Добавим, что официальной информации о раненых людях пока не поступало, она уточняется.

Читайте также:
Власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на ДонуЖителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛАСкорую помощь заметили у места пожара на нефтебазе в Пролетарске
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Пострадавшие#Атака#Происшествия#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
Подпишитесь
Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА
Сегодня, 07:08
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Сегодня, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Сегодня, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Сегодня, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Сегодня, 04:16