В Пролетарске пострадали 18 человек в пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев заявил, что системы ПВО успешно отразили атаку БПЛА. Обломки упали в зоне промышленных складов в Пролетарске, что вызвало возгорание топлива.
Для тушения огня в этом районе были привлечены все необходимые силы, включая три специализированных пожарных поезда. Но ликвидация огня идет до сих пор.
В районной администрации рассказали, что на территории Пролетарского горпоселения ввели режим ЧС. Угрозы распространения огня на жилые дома нет.
«Ситуация находится на контроле. Просим жителей Пролетарского района не поддаваться панике», — уточнили в райадминистрации.
Добавим, что официальной информации о раненых людях пока не поступало, она уточняется.