В Пролетарске пострадали 18 человек в пожаре на нефтебазе после атаки БПЛА

В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев заявил, что системы ПВО успешно отразили атаку БПЛА. Обломки упали в зоне промышленных складов в Пролетарске, что вызвало возгорание топлива.



Для тушения огня в этом районе были привлечены все необходимые силы, включая три специализированных пожарных поезда. Но ликвидация огня идет до сих пор.