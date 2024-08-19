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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

В Ростовской области больше 30 часов полыхает топливо после атаки БПЛА. Что известно?

В Ростовской области почти 40 часов полыхает топливо после атаки БПЛА. Что известно?

19 августа 2024, 11:36
Фото: для иллюстрации / rostovgazeta.ru
В Ростовской области больше 30 часов полыхает топливо после атаки БПЛА. Что известно?
В Ростовской области более суток не получатся потушить огонь в Пролетарске. Как к этому причастны беспилотники и что сейчас происходит в материале RostovGazeta.

Атака беспилотников

В ночь на воскресенье, 18 августа, силы ПВО отразили атаку БПЛА, но обломки упали на территории промскладов в Пролетарске. Это стало причиной возгорания дизельного топлива.

Тогда привлекли пожарных к ликвидации пожара, но через некоторое тушение огня пришлось приостановить. Причиной стала повторная атака БПЛА.

Изначально губернатор сообщал, что никто не пострадал.

В ночь на воскресенье, 18 августа, силы ПВО отразили атаку БПЛАВ ночь на воскресенье, 18 августа, силы ПВО отразили атаку БПЛА
В ночь на воскресенье, 18 августа, силы ПВО отразили атаку БПЛА
Фото: mil.ru / для иллюстрации

Режим повышенной готовности

Вечером в воскресенье губернатор рассказал, что огонь ликвидировать не удалось. В этом районе пришлось ввести режим повышенной готовности.

Для борьбы с огнем задействовали все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. Угрозы распространения огня не было.

Вторичное возгорание

Районная администрация утром в понедельник рассказала, что ситуация с возгоранием усложнилась в Пролетарске.

Почти 40 часов в пекле: появилось новое видео гигантского пожара в Пролетарске
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ситуация с возгоранием усложнилась в Пролетарске
Видео: ТГ-каналы onf_6/ fon_mash

Оказалось, что появились вторичные очаги пожара. По информации властей, «борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом…».

Пострадавшие в пожаре

На данный момент ликвидация огня продолжается. Специалистам приходится работать в крайне сложных условиях из-за высоких температур.

По текущим данным, медицинская помощь понадобилась 18 пожарным. Из них 14 получили ее в виде амбулаторного лечения. Остальные были госпитализированы в центральную районную больницу с ожогами средней степени тяжести. Двое из них планируются к переводу в ростовские больницы.

По распоряжению губернатора, в Пролетарск направлена дополнительная бригада врачей. А на территории района объявили режим ЧС.

медицинская помощь понадобилась 18 пожарныммедицинская помощь понадобилась 18 пожарным
медицинская помощь понадобилась 18 пожарным
Фото: для иллюстрации / 1MI

Задыхающиеся жители

Жители Пролетарска сообщили, что утром в понедельник ветер изменил направление, и теперь в городе ощущается сильный запах гари.

Они заявили, что невозможно выйти на улицу из-за распространяющегося дыма. Хотя многим надо идти на работу.

«Пусть потушат этот ад уже», — прокомментировала подписчица Голубева.

А власти заявили о сборе добровольной гуманитарной помощи огнеборцам. Необходимы питьевая газированная вода, энергетики, колбаса и медикаменты. Но позже губернатор рассказал, что организован подвоз воды и предусмотрено горячее питание.

организован подвоз воды и предусмотрено горячее питаниеорганизован подвоз воды и предусмотрено горячее питание
организован подвоз воды и предусмотрено горячее питание
Фото: mil.ru / для иллюстрации

В настоящий момент продолжается тушение пожара. А в Интернете появилось видео полыхающего объекта.

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