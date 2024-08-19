В Ростовской области почти 40 часов полыхает топливо после атаки БПЛА. Что известно?

По текущим данным, медицинская помощь понадобилась 18 пожарным. Из них 14 получили ее в виде амбулаторного лечения. Остальные были госпитализированы в центральную районную больницу с ожогами средней степени тяжести. Двое из них планируются к переводу в ростовские больницы.