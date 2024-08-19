В Ростовской области почти 40 часов полыхает топливо после атаки БПЛА. Что известно?

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В ночь на воскресенье, 18 августа, силы ПВО отразили атаку БПЛА, но обломки упали на территории промскладов в Пролетарске. Это стало причиной возгорания дизельного топлива.
Тогда привлекли пожарных к ликвидации пожара, но через некоторое тушение огня пришлось приостановить. Причиной стала повторная атака БПЛА.
Изначально губернатор сообщал, что никто не пострадал.
Вечером в воскресенье губернатор рассказал, что огонь ликвидировать не удалось. В этом районе пришлось ввести режим повышенной готовности.
Для борьбы с огнем задействовали все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда. Угрозы распространения огня не было.
Районная администрация утром в понедельник рассказала, что ситуация с возгоранием усложнилась в Пролетарске.
Оказалось, что появились вторичные очаги пожара. По информации властей, «борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом…».
На данный момент ликвидация огня продолжается. Специалистам приходится работать в крайне сложных условиях из-за высоких температур.
По текущим данным, медицинская помощь понадобилась 18 пожарным. Из них 14 получили ее в виде амбулаторного лечения. Остальные были госпитализированы в центральную районную больницу с ожогами средней степени тяжести. Двое из них планируются к переводу в ростовские больницы.
По распоряжению губернатора, в Пролетарск направлена дополнительная бригада врачей. А на территории района объявили режим ЧС.
Жители Пролетарска сообщили, что утром в понедельник ветер изменил направление, и теперь в городе ощущается сильный запах гари.
Они заявили, что невозможно выйти на улицу из-за распространяющегося дыма. Хотя многим надо идти на работу.
«Пусть потушат этот ад уже», — прокомментировала подписчица Голубева.
А власти заявили о сборе добровольной гуманитарной помощи огнеборцам. Необходимы питьевая газированная вода, энергетики, колбаса и медикаменты. Но позже губернатор рассказал, что организован подвоз воды и предусмотрено горячее питание.