В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что за медицинской помощью в больницу обратился 41 пожарный после тушения возгорания в Пролетарске. 18 спасателей пришлось госпитализировать, в том числе пять попали в реанимацию. Их доставят в медучреждения Ростова-на-Дону.
Ситуацию возьмёт под контроль глава регионального Минздрава.
Напомним, что в Пролетарске более 40 часов полыхают промсклады с дизельным топливом. Пожар начался после атаки БПЛА. Обломки беспилотников попали в хранилище и вспыхнули.
2 сентября в Ростовской области пройдут торжественные линейки посвященные Дню знаний. В связи с этим будет действовать полный запрет розничной продажи алкогольных напитков. Ограничения не распространяются на заведения общепита.
В департаменте уточнили, что в соответствии с законом запрет на продажу алкоголя действует именно 1 сентября. Однако он автоматически переносится, если праздник выпадает на выходной.
В Ростовскую область вернется сильная жара. В течение недели температура может подняться до +38 градусов Цельсия. Потепление началось с понедельника.
Также прогреется и вода на черноморском побережье. Ее температура достигнет +27…+28 градусов, а в приморских городах Крыма температура воды составит примерно +26 градусов.