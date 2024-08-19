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Published Сегодня, 15:26

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Updated Сегодня, 15:29

Новости Ростовской области за 19 августа

В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь

19 августа 2024, 15:26
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Новости Ростовской области за 19 августа
В Пролетарске 41 пожарный пострадал при тушении горящего дизтоплива, тем временем в Ростовской области запретят продажу алкоголя 2 сентября, а метеоролог Вильфанд предупредил о надвигающейся на Дон жаре.

Пострадавшие спасатели

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что за медицинской помощью в больницу обратился 41 пожарный после тушения возгорания в Пролетарске. 18 спасателей пришлось госпитализировать, в том числе пять попали в реанимацию. Их доставят в медучреждения Ростова-на-Дону.

Ситуацию возьмёт под контроль глава регионального Минздрава.

Напомним, что в Пролетарске более 40 часов полыхают промсклады с дизельным топливом. Пожар начался после атаки БПЛА. Обломки беспилотников попали в хранилище и вспыхнули.

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Пожар начался после атаки БПЛА
Фото: Наша неделя/Леонид Заплаткин

Продажа алкоголя

2 сентября в Ростовской области пройдут торжественные линейки посвященные Дню знаний. В связи с этим будет действовать полный запрет розничной продажи алкогольных напитков. Ограничения не распространяются на заведения общепита.

В департаменте уточнили, что в соответствии с законом запрет на продажу алкоголя действует именно 1 сентября. Однако он автоматически переносится, если праздник выпадает на выходной.

Жара в донском регионе

В Ростовскую область вернется сильная жара. В течение недели температура может подняться до +38 градусов Цельсия. Потепление началось с понедельника.

Также прогреется и вода на черноморском побережье. Ее температура достигнет +27…+28 градусов, а в приморских городах Крыма температура воды составит примерно +26 градусов.

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