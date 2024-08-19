В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что за медицинской помощью в больницу обратился 41 пожарный после тушения возгорания в Пролетарске. 18 спасателей пришлось госпитализировать, в том числе пять попали в реанимацию. Их доставят в медучреждения Ростова-на-Дону.