В Ростовской области запретят продажу алкоголя. И это не 1 сентября

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Как сообщил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, запрет на продажу алкогольных напитков введут в Ростовской области не 1 сентября, как это было ранее, а 2-го числа. Именно в этот день в регионе состоятся торжественные линейки, поскольку День знаний в этом году выпадает на воскресенье.
В департаменте уточнили, что в соответствии со ст. 9.2 областного закона Ростовской области от 28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», на территории донского региона устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в День знаний — 1 сентября. В случае если 1 сентября приходится на выходной день, то указанный запрет переносится на следующий рабочий день, в данном случае — на 2 сентября 2024 года.
Это ограничение не затронет заведения общественного питания.
Известно, что за школьные парты в Ростовской области 2 сентября сядут471 тысяча ребят, из которых 47 тысяч — первоклассники.
Ранее стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на сборы детей в школу.