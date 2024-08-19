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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В Ростовской области запретят продажу алкоголя. И это не 1 сентября

В Ростовской области запретят продажу алкоголя. И это не 1 сентября

19 августа 2024, 12:15
Фото: Unsplash
В Ростовской области запретят продажу алкоголя. И это не 1 сентября

В Ростовской области запретят продажу алкоголя 2 сентября

2 сентября в Ростовской области запретят розничную продажу алкоголя в день школьных линеек, говорится в сообщении региональных властей.

Как сообщил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, запрет на продажу алкогольных напитков введут в Ростовской области не 1 сентября, как это было ранее, а 2-го числа. Именно в этот день в регионе состоятся торжественные линейки, поскольку День знаний в этом году выпадает на воскресенье.

В департаменте уточнили, что в соответствии со ст. 9.2 областного закона Ростовской области от 28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», на территории донского региона устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в День знаний — 1 сентября. В случае если 1 сентября приходится на выходной день, то указанный запрет переносится на следующий рабочий день, в данном случае — на 2 сентября 2024 года.

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Это ограничение не затронет заведения общественного питания.

Известно, что за школьные парты в Ростовской области 2 сентября сядут471 тысяча ребят, из которых 47 тысяч — первоклассники.

Ранее стало известно, сколько потратят жители Ростовской области на сборы детей в школу.

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