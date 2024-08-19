В Ростовской области запретят продажу алкоголя. И это не 1 сентября

В департаменте уточнили, что в соответствии со ст. 9.2 областного закона Ростовской области от 28.12.2005 №441-ЗС «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», на территории донского региона устанавливается полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в День знаний — 1 сентября. В случае если 1 сентября приходится на выходной день, то указанный запрет переносится на следующий рабочий день, в данном случае — на 2 сентября 2024 года.