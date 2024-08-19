Власти прояснили информацию об эвакуации Пролетарска из-за горящего топлива

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Чиновница рассказала, что в настоящий момент населению Пролетарска ничего не грозит. В связи с этим власти не планируют эвакуировать горожан. Однако ранее местные жители жаловались, что от пожара на складах с горючим исходит слишком много едкого дыма. Людям тяжело дышать.
Напомним, что в воскресенье, 18 августа, в Пролетарске начался пожар. Обломки БПЛА упали прямо на склады с дизельным топливом. Для борьбы с возгоранием использовали три пожарных поезда, однако это не помогло. Огонь распространился на другие резервуары, что привело к их разгерметизации. Власти региона уверяют, что пламя не перейдет на жилые территории.
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