Власти прояснили информацию об эвакуации Пролетарска из-за горящего топлива

Напомним, что в воскресенье, 18 августа, в Пролетарске начался пожар. Обломки БПЛА упали прямо на склады с дизельным топливом. Для борьбы с возгоранием использовали три пожарных поезда, однако это не помогло. Огонь распространился на другие резервуары, что привело к их разгерметизации. Власти региона уверяют, что пламя не перейдет на жилые территории.