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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Власти не планируют эвакуацию Пролетарска из-за пожара на складах с топливом

Власти прояснили информацию об эвакуации Пролетарска из-за горящего топлива

19 августа 2024, 16:27
Фото: 1MI
Власти не планируют эвакуацию Пролетарска из-за пожара на складах с топливом

Власти не планируют эвакуацию Пролетарска из-за пожара на складах с топливом

В Ростовской области не планируют экстренно эвакуировать жителей Пролетарска, сообщает 1rnd со ссылкой на замглавы администрации Пролетарского района по внутренней политике Ирину Будыльскую.

Чиновница рассказала, что в настоящий момент населению Пролетарска ничего не грозит. В связи с этим власти не планируют эвакуировать горожан. Однако ранее местные жители жаловались, что от пожара на складах с горючим исходит слишком много едкого дыма. Людям тяжело дышать.

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Напомним, что в воскресенье, 18 августа, в Пролетарске начался пожар. Обломки БПЛА упали прямо на склады с дизельным топливом. Для борьбы с возгоранием использовали три пожарных поезда, однако это не помогло. Огонь распространился на другие резервуары, что привело к их разгерметизации. Власти региона уверяют, что пламя не перейдет на жилые территории.

Читайте также о том, что более 40 пожарных пострадали в Пролетарске при тушении горящего топлива.

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