Власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону

Напомним, что в воскресенье, 18 августа, глава региона Василий Голубев объявил о том, что системы противовоздушной обороны успешно справились с нападением БПЛА. Но обломки упали в зоне промышленных складов в населенном пункте Пролетарск, что привело к воспламенению топлива.