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Власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону

Власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону

19 августа 2024, 07:50
Фото: 1MI
В Ростовской области осложнилась ситуация с возгоранием в Пролетарске, сообщили в районной администрации.

Оказалось, что появились вторичные очаги возгорания. По информации властей, «борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом…».

Местных жителей попросили быть спокойными, так как ситуация находится под контролем. Пока информации о ликвидации огня не поступало.

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Напомним, что в воскресенье, 18 августа, глава региона Василий Голубев объявил о том, что системы противовоздушной обороны успешно справились с нападением БПЛА. Но обломки упали в зоне промышленных складов в населенном пункте Пролетарск, что привело к воспламенению топлива.

Вечером в тот же день губернатор добавил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. В условиях пожара объявили режим повышенной готовности.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Происшествия#Пролетарск
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