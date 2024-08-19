Власти заявили о вторичных очагах пожара, начавшегося после атаки БПЛА на Дону

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Оказалось, что появились вторичные очаги возгорания. По информации властей, «борьба с огнем идет, что называется, с переменным успехом…».
Местных жителей попросили быть спокойными, так как ситуация находится под контролем. Пока информации о ликвидации огня не поступало.
Напомним, что в воскресенье, 18 августа, глава региона Василий Голубев объявил о том, что системы противовоздушной обороны успешно справились с нападением БПЛА. Но обломки упали в зоне промышленных складов в населенном пункте Пролетарск, что привело к воспламенению топлива.
Вечером в тот же день губернатор добавил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. В условиях пожара объявили режим повышенной готовности.