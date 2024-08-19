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Posted 19 августа, 15:12

Published 19 августа, 15:12

Modified 19 августа, 15:14

Updated 19 августа, 15:14

«Все знают, но не могут помочь»: сотни жителей Ростова пятые сутки сидят без воды

19 августа 2024, 15:12

Сотни жителей Ростова пятые сутки сидят без воды после коммунальных работ

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Эксклюзив
В нескольких СНТ Ростова-на-Дону пятые сутки нет водоснабжения после работ водоканала, подробностями с корреспондентом RostovGazeta поделились местные жители.

Вода в кранах жителей СНТ «Геолог» и «Труд» на Северном пропала 14 августа — сразу после коммунальных работ. Ростовский водоканал в этот день производил врезку водовода на улице Вятской.

Уже пятые сутки в товариществах нет воды. Люди обращались в аварийную службу водоканала и к властям. В «Геологе» и «Труде» проживает много пожилых людей, инвалидов и маленькие дети. Люди несколько дней не могут нормально искупаться, приготовить еду и выполнить минимальные бытовые нужды. Несмотря на обращения и жалобы, подвоз воды им организовали лишь на третьи сутки.

«Приехала водовозка. Только толку от этого? Невозможно наносить воду для купания, мытья посуды и так далее», — говорит местная жительница Ирина.

На место несколько раз выезжали сотрудники водоканала и делали замеры. По словам местных жителей, никаких проблем коммунальщики не находили и просто уезжали.

«Все в курсе нашей проблемы, но помочь никто не может. Просто нет давления [в трубах]. И что самое интересное, в соседних СНТ „Энергия“ и „Звезда“ происходит то же самое. Но там абонентов очень мало, и поэтому нет такой большой огласки», — рассказал корреспонденту RostovGazeta председатель СНТ Александр.
Ржавый монометр, которым измеряли давление в трубах СНТ «Геолог» и «Труд»Ржавый монометр, которым измеряли давление в трубах СНТ «Геолог» и «Труд»
Ржавый монометр, которым измеряли давление в трубах СНТ «Геолог» и «Труд». Фото: Жители СНТ «Геолог» и «Труд»

Местные жители отчаялись дождаться помощи от коммунальщиков и властей и подумывают установить насосы, чтобы подкачивать воду. Также председатель СНТ «Геолог» узнаёт технические условия для подключения товарищества к другому водопроводу.

Корреспонденту RostovGazeta на звонки в пресс-службе ростовского водоканала не ответили.

Ранее жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей.

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