«Все знают, но не могут помочь»: сотни жителей Ростова пятые сутки сидят без воды

Posted 19 августа, 15:12
Published 19 августа, 15:12
Modified 19 августа, 15:14
Updated 19 августа, 15:14
Вода в кранах жителей СНТ «Геолог» и «Труд» на Северном пропала 14 августа — сразу после коммунальных работ. Ростовский водоканал в этот день производил врезку водовода на улице Вятской.
Уже пятые сутки в товариществах нет воды. Люди обращались в аварийную службу водоканала и к властям. В «Геологе» и «Труде» проживает много пожилых людей, инвалидов и маленькие дети. Люди несколько дней не могут нормально искупаться, приготовить еду и выполнить минимальные бытовые нужды. Несмотря на обращения и жалобы, подвоз воды им организовали лишь на третьи сутки.
«Приехала водовозка. Только толку от этого? Невозможно наносить воду для купания, мытья посуды и так далее», — говорит местная жительница Ирина.
На место несколько раз выезжали сотрудники водоканала и делали замеры. По словам местных жителей, никаких проблем коммунальщики не находили и просто уезжали.
«Все в курсе нашей проблемы, но помочь никто не может. Просто нет давления [в трубах]. И что самое интересное, в соседних СНТ „Энергия“ и „Звезда“ происходит то же самое. Но там абонентов очень мало, и поэтому нет такой большой огласки», — рассказал корреспонденту RostovGazeta председатель СНТ Александр.
Местные жители отчаялись дождаться помощи от коммунальщиков и властей и подумывают установить насосы, чтобы подкачивать воду. Также председатель СНТ «Геолог» узнаёт технические условия для подключения товарищества к другому водопроводу.
Корреспонденту RostovGazeta на звонки в пресс-службе ростовского водоканала не ответили.
Ранее жительница Ростовской области обнаружила в водопроводной трубе клубок червей.