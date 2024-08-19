«Все знают, но не могут помочь»: сотни жителей Ростова пятые сутки сидят без воды

Уже пятые сутки в товариществах нет воды. Люди обращались в аварийную службу водоканала и к властям. В «Геологе» и «Труде» проживает много пожилых людей, инвалидов и маленькие дети. Люди несколько дней не могут нормально искупаться, приготовить еду и выполнить минимальные бытовые нужды. Несмотря на обращения и жалобы, подвоз воды им организовали лишь на третьи сутки.