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Published Сегодня, 05:10

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Updated Сегодня, 05:12

Завуч Янова рассказала, что должны знать первоклассники перед походом в школу

19 августа 2024, 05:10
После летних каникул некоторые школьники не очень охотно отправляются получать знания, а кто-то наоборот — скучает по школе и ждет первое сентября. Но есть и те, кто идет в первый класс и вовсе не знает, что их ждет.

Учитель, завуч начальных классов Ирина Янова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли готовить первоклашек перед походом в первый класс и нужно ли уже опытным школьникам вспоминать программу перед началом учебного года.

По ее словам, подготавливать будущего первоклассника к школе просто необходимо.

«Их начинают готовить в детском саду и, конечно, дома. Дети, как правило, должны знать буквы, различать гласные и согласные, сливать слоги, считать до 10 и обратно, а также решать простые задачи, знать времена года, названия месяцев, ФИО свое и родителей, свой дом и адрес. Это самые элементарные знания, которыми должен владеть ребенок к первому классу», — объяснила Янова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но и тем, кто идет в сентябре на учебу не первый раз, продолжила завуч, необходимо повторять пройденную программу.

«Всем классам на каникулы дают список литературы, который нужно прочитать за лето. Это те произведения, которые будут разбирать в течение года. И, естественно, необходимо повторить значимые орфограммы, таблицу умножения, падежи, склонения», — заключила она.

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