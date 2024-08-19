Завуч Янова рассказала, что должны знать первоклассники перед походом в школу

После летних каникул некоторые школьники не очень охотно отправляются получать знания, а кто-то наоборот — скучает по школе и ждет первое сентября. Но есть и те, кто идет в первый класс и вовсе не знает, что их ждет.