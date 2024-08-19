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Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА

Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА

19 августа 2024, 07:08
Фото: mchs.gov.ru
Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА

Жителям Пролетарска не рекомендуется выходить из дома из-за пожара на нефтебазе

В Ростовской области пока не появлялось информации о ликвидации возгорания в Пролетарске в зоне хранения топлива, где рухнули части беспилотников.

В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО отразили атаку беспилотников. Обломки упали на территории промскладов в Пролетарске, что стало причиной возгорания топлива.

Уже вечером в воскресенье глава региона уточнил, что ликвидация огня продолжается. В связи с возгоранием в этой местности были задействованы все необходимые ресурсы, включая три пожарных поезда. В условиях пожара был объявлен режим повышенной готовности.

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А в УМЧС ранее распространяли памятку на случай серьезных возгораний. Говорилось, что во время задымления лучше не находиться на улице длительное время. Также не стоит открывать окна, особенно ночью и ранним утром.

Добавим, что пока никакой информации о ликвидации пожара или локализации огня не поступало.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Губернатор#Топливо#Происшествия#Пожар на складе с топливом в Пролетарске в результате атаки беспилотников
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