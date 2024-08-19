Жителей Ростовской области просят не выходить из дома на фоне пожара из-за БПЛА

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В воскресенье, 18 августа, губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО отразили атаку беспилотников. Обломки упали на территории промскладов в Пролетарске, что стало причиной возгорания топлива.
Уже вечером в воскресенье глава региона уточнил, что ликвидация огня продолжается. В связи с возгоранием в этой местности были задействованы все необходимые ресурсы, включая три пожарных поезда. В условиях пожара был объявлен режим повышенной готовности.
А в УМЧС ранее распространяли памятку на случай серьезных возгораний. Говорилось, что во время задымления лучше не находиться на улице длительное время. Также не стоит открывать окна, особенно ночью и ранним утром.
Добавим, что пока никакой информации о ликвидации пожара или локализации огня не поступало.