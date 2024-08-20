Более 50 часов адского огня: появились свежие кадры пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
На кадрах видно огромное пламя, высота которого составляет десятки метров. По всей округе расходятся черные клубы густого дыма.
По информации канала, площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Говорится, что горят 22 цистерны с топливом.
«Вероятнее всего, на борьбу с пожаром может уйти еще несколько дней. Пока возгорание локализовать не удалось», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте развернуты пункты временного размещения для спасателей, а также полевые кухни.
Напомним, что возгорание началось в воскресенье, когда система ПВО сбила БПЛА. Но упавшие обломки спровоцировали возгорание топлива. 19 августа во время тушения пожара пострадали больше 40 спасателей, пятеро находятся в реанимации.