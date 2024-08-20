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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Появилось видео страшнейшего пожара на нефтебазе в Пролетарске

Более 50 часов адского огня: появились свежие кадры пожара на нефтебазе в Пролетарске

20 августа 2024, 08:03
Фото: 02.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Появилось видео страшнейшего пожара на нефтебазе в Пролетарске

Появились свежие кадры гигантского пожара на нефтебазе в Пролетарске

В Сеть попало свежее видео пожара на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, который начался в воскресенье, ролик опубликовал Telegram-канала Baza.

На кадрах видно огромное пламя, высота которого составляет десятки метров. По всей округе расходятся черные клубы густого дыма.

По информации канала, площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Говорится, что горят 22 цистерны с топливом.

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров
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Видео: ТГ bazabazon

«Вероятнее всего, на борьбу с пожаром может уйти еще несколько дней. Пока возгорание локализовать не удалось», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте развернуты пункты временного размещения для спасателей, а также полевые кухни.

Напомним, что возгорание началось в воскресенье, когда система ПВО сбила БПЛА. Но упавшие обломки спровоцировали возгорание топлива. 19 августа во время тушения пожара пострадали больше 40 спасателей, пятеро находятся в реанимации.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Пожар#Нефтебаза#Происшествия#Пролетарск#Онлайн-репортаж: почти 60 часов горит нефтебаза в Пролетарске
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