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Более 90 млн рублей потратят на строительство моста через Темерник в Ростове

Более 90 млн рублей потратят на строительство моста через Темерник в Ростове

20 августа 2024, 05:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для возведения моста через реку Темерник, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет о строительстве моста через Темерник в створе улицы Песчаная. Начальная цена контракта составляет 90,5 миллиона рублей.

Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Победитель конкурса станет известен 5 сентября.

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В 2024 году планируется освоить 11 миллионов рублей, а в 2025 году — остальную сумму.

В технической документации указано, что все работы будут выполнены в несколько этапов.

В том числе предстоит сделать наружное освещение, переустройство воздушных и кабельных ЛЭП. Кроме того, рабочие сделают тротуары и перильное ограждение.

Ранее стало известно, что на левом берегу в Ростове передумали строить самую большую на юге РФ школу.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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