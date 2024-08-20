Более 90 млн рублей потратят на строительство моста через Темерник в Ростове

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Речь идет о строительстве моста через Темерник в створе улицы Песчаная. Начальная цена контракта составляет 90,5 миллиона рублей.
Заказчиком выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Победитель конкурса станет известен 5 сентября.
В 2024 году планируется освоить 11 миллионов рублей, а в 2025 году — остальную сумму.
В технической документации указано, что все работы будут выполнены в несколько этапов.
В том числе предстоит сделать наружное освещение, переустройство воздушных и кабельных ЛЭП. Кроме того, рабочие сделают тротуары и перильное ограждение.
Ранее стало известно, что на левом берегу в Ростове передумали строить самую большую на юге РФ школу.