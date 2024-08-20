Большое скопление силовиков заметили в Цимлянске. Что там происходит?

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
С утра вторника, 20 августа, жители Цимлянска стали сообщать о большом количестве людей в форме. На улицах города по неизвестной причине стало много полицейских. Люди начали переживать о возможном ЧП и обращаться с вопросами к властям и в СМИ.
По словам главы администрации Цимлянского района, на территории муниципалитета проводится «комплексное учение». Других подробностей о ситуации нет.
В управлении МВД по Ростовской области сообщения о возможных учениях в Цимлянске не комментировали.
Информация уточняется.
Несколько дней назад жители Белой Калитвы заметили на улицах города большое количество сотрудников полиции и ОМОНа. Тогда местные власти сообщали об оперативно-профилактических мероприятиях.