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Published Сегодня, 13:21

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Updated Сегодня, 13:23

Большое скопление силовиков заметили в Цимлянске. Что там происходит?

Большое скопление силовиков заметили в Цимлянске. Что там происходит?

20 августа 2024, 13:21
Фото: 1MI
Большое скопление силовиков заметили в Цимлянске. Что там происходит?

Жители Цимлянска сообщили о большом количестве силовиков на улицах города

Множество полицейских появилось на улицах Цимлянска в Ростовской области, пишет «Блокнот Волгодонск».

С утра вторника, 20 августа, жители Цимлянска стали сообщать о большом количестве людей в форме. На улицах города по неизвестной причине стало много полицейских. Люди начали переживать о возможном ЧП и обращаться с вопросами к властям и в СМИ.

По словам главы администрации Цимлянского района, на территории муниципалитета проводится «комплексное учение». Других подробностей о ситуации нет.

В управлении МВД по Ростовской области сообщения о возможных учениях в Цимлянске не комментировали.

Информация уточняется.

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Несколько дней назад жители Белой Калитвы заметили на улицах города большое количество сотрудников полиции и ОМОНа. Тогда местные власти сообщали об оперативно-профилактических мероприятиях.

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#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цимлянск#Белая Калитва#Полиция в Ростовской области#Цимлянский район#Происшествия
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