Член банды Цапков Цеповяз мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой, плазмой и баней

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Цеповяз входил в банду Цапков, замешанной в массовых убийствах и других преступлениях. Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что его приговорили к сроку более 10 лет колонии, а под конец отправили в СИЗО Ростова. Это временная мера, пока рассматривается апелляция к его приговору.
Говорится, что с ним якобы сидел и экс-министр Андрей Майер, которого обвинили в превышении полномочий.
«Прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру», — заявляет издание.
Отмечается, что они якобы могли ходить в баню почти каждый день. Хотя по правилам положено не чаще одного раза в неделю. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Стало также известно, что по ним он частично признал свою вину.