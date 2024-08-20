Член банды Цапков Цеповяз мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой, плазмой и баней

Цеповяз входил в банду Цапков, замешанной в массовых убийствах и других преступлениях. Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что его приговорили к сроку более 10 лет колонии, а под конец отправили в СИЗО Ростова. Это временная мера, пока рассматривается апелляция к его приговору.