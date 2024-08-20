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Published Сегодня, 06:52

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Экс-министр Майер мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой, плазмой и баней

Член банды Цапков Цеповяз мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой, плазмой и баней

20 августа 2024, 06:52
Фото: rostovgazeta.ru
Экс-министр Майер мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой, плазмой и баней

Член банды Цапков Цеповяз мог сидеть в СИЗО Ростова-на-Дону с икрой и плазмой

Член банды «Цапков» Вячеслав Цеповяз и экс-глава МинЖКХ региона Андрей Майер могли быть соседями по камере в в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где были икра и хороший телевизор, сообщает Life.

Цеповяз входил в банду Цапков, замешанной в массовых убийствах и других преступлениях. Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что его приговорили к сроку более 10 лет колонии, а под конец отправили в СИЗО Ростова. Это временная мера, пока рассматривается апелляция к его приговору.

Говорится, что с ним якобы сидел и экс-министр Андрей Майер, которого обвинили в превышении полномочий.

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер частично признал вину по новому делу
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«Прямо в камере стоял плазменный телевизор, а на обед они ели красную икру», — заявляет издание.

Отмечается, что они якобы могли ходить в баню почти каждый день. Хотя по правилам положено не чаще одного раза в неделю. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что суд рассмотрит новые эпизоды дела против экс-министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера. Стало также известно, что по ним он частично признал свою вину.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#СИЗО#МинЖКХ#Происшествия
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