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Смертельная авария произошла 20 августа в Неклиновском районе

Два взрослых и ребёнок погибли в ДТП с фурой в Ростовской области

20 августа 2024, 17:10
Фото: 1MI
Смертельная авария произошла 20 августа в Неклиновском районе
Смертельная авария произошла 20 августа в Неклиновском районе, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на 106-м километре дороги «Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь». 40-летний водитель Datsun, двигаясь со стороны Таганрога в направлении Мариуполя, выехал на встречную полосу. Водитель совершил манёвр на том участке трассы, где это запрещено. На «встречке» он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом-цистерной. Удар был настолько сильным, что легковушку вынесло с трассы на обочину.

От травм, полученных в ДТП, погибли водитель Datsun, а также его 34-летний и трёхлетний пассажиры.

Расследованием и проверкой трагического инцидента занялись правоохранительные органы и прокуратура.

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Ранее две девочки-подростка пострадали Ростовской области в ДТП с 18-летним водителем.

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