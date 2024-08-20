Два взрослых и ребёнок погибли в ДТП с фурой в Ростовской области

Авария произошла на 106-м километре дороги «Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь». 40-летний водитель Datsun, двигаясь со стороны Таганрога в направлении Мариуполя, выехал на встречную полосу. Водитель совершил манёвр на том участке трассы, где это запрещено. На «встречке» он столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом-цистерной. Удар был настолько сильным, что легковушку вынесло с трассы на обочину.