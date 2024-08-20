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Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Дым заволок небо в Ростове-на-Дону

Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону

20 августа 2024, 16:29
Фото: rostovgazeta.ru
Дым заволок небо в Ростове-на-Дону
Дым заволок небо в Ростове-на-Дону, в разных сообществах в соцсетях жители предположили, что виной тому пожар в Пролетарске.

Ростовчане заметили дым к югу от города. В самом Ростове спасатели ни о каких пожарах не сообщали. Нет сведений о возгораниях рядом с городом и у управления МЧС.

В области третьи сутки продолжают тушить масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске. Город находится в примерно 160 километрах от Ростова-на-Дону. Есть вероятность, что именно дым от возгорания на нефтебазе дошёл до столицы региона.

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Площадь возгорания в Пролетарске достигла десяти тысяч квадратных метров. По оценкам властей, сейчас горят порядка 100 тысяч кубов топлива.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Пожар#Нефть#Огонь#Атака БПЛА#Происшествия
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