Дым от пожара на нефтебазе в Пролетарске мог дойти до Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Ростовчане заметили дым к югу от города. В самом Ростове спасатели ни о каких пожарах не сообщали. Нет сведений о возгораниях рядом с городом и у управления МЧС.
В области третьи сутки продолжают тушить масштабный пожар на нефтебазе в Пролетарске. Город находится в примерно 160 километрах от Ростова-на-Дону. Есть вероятность, что именно дым от возгорания на нефтебазе дошёл до столицы региона.
Площадь возгорания в Пролетарске достигла десяти тысяч квадратных метров. По оценкам властей, сейчас горят порядка 100 тысяч кубов топлива.