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Updated Сегодня, 11:24

Эксперт оценил вероятность вторжения ВСУ в Ростовскую область

Экс-депутат оценил вероятность вторжения в Ростовскую область по «курскому сценарию»

20 августа 2024, 11:21
Фото: mil.ru
Эксперт оценил вероятность вторжения ВСУ в Ростовскую область

Экс-депутат оценил вероятность вторжения ВСУ в Ростовскую область

Член одной из партий, общественник Анатолий Котляров считает, что вероятность попадания ВСУ на территорию Ростовской области ничтожно мала, пишет издание Искрагазета.рф.

У Котлярова поинтересовались, есть ли вероятность повторения курского сценария в донском регионе. Он ответил, что такое развитие событий крайне маловероятно

«Ростов имеет надежную зону безопасности от молниеносного нападения нацистов, и события, подобно Курским у нас фактически максимально маловероятны», — уточнил эксперт.

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Он добавил, что существуют угрозы с воздуха, либо могут произойти диверсии.

Анатолий Котляров был депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы шестого созыва. В гордуму седьмого созыва он не прошел. Он также боролся за пост главы администрации Ростова-на-Дону в 2021 году.

Напомним, что в воскресенье система ПВО ликвидировала БПЛА, обломки которого рухнули на нефтебазу. Это стало причиной возгорания, которое не могут потушить до сих пор.

По информации СМИ, площадь возгорания уже достигла 10 тысяч квадратных метров. Во время пожара пострадали более 40 человек.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донской регион#Эксперт#Происшествия
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