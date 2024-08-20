rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:49

Published Сегодня, 13:49

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках Ростова

Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках Ростова

20 августа 2024, 13:49
Фото: donland.ru
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках Ростова
В России, в том числе Ростовской области, стоимость квартир в новостройках может начаться снижаться в следующем году, сообщают «Новые известия».

Застройщикам требуются собственные средства для продолжения проектов, так как кредиторы предлагают займы на условиях «ключевая ставка плюс 3%». Для девелоперов стоимость капитала превышает 20% в год.

Сложилась сложная ситуация: если не уменьшить цены, то продажи остановятся и денежные средства не будут поступать. Однако если снизить стоимость, это может привести к состязанию застройщиков по уменьшению цен. В таком случае возникает вопрос: как будет происходить выплата долгов банкам?

Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской области
Узнать подробнее

Учредитель MOST Development Алеся Полещук считает, что в следующем году цену могут постепенно снизиться на 10-15%. По его словам, пока предпосылок для уменьшения ключевой ставки нет.

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев отмечает, что уже около 30% строительных компаний начали урезать стоимость своих объектов. Кроме того, он предсказывает, что до конца 2024 года можно ожидать дальнейшего уменьшения цен на недвижимость в диапазоне от 15 до 20%.

Ранее Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки.

Читайте также:
Китайские машины могут резко подорожать в Ростовской областиЦБ назвал главную причину роста цен на продукты в Ростовской областиМашины в Ростовской области могут подорожать в два раза
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Квартиры#Новостройки
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Вчера, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Вчера, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Вчера, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Вчера, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Вчера, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Вчера, 04:16