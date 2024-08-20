Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках Ростова

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Застройщикам требуются собственные средства для продолжения проектов, так как кредиторы предлагают займы на условиях «ключевая ставка плюс 3%». Для девелоперов стоимость капитала превышает 20% в год.
Сложилась сложная ситуация: если не уменьшить цены, то продажи остановятся и денежные средства не будут поступать. Однако если снизить стоимость, это может привести к состязанию застройщиков по уменьшению цен. В таком случае возникает вопрос: как будет происходить выплата долгов банкам?
Учредитель MOST Development Алеся Полещук считает, что в следующем году цену могут постепенно снизиться на 10-15%. По его словам, пока предпосылок для уменьшения ключевой ставки нет.
Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев отмечает, что уже около 30% строительных компаний начали урезать стоимость своих объектов. Кроме того, он предсказывает, что до конца 2024 года можно ожидать дальнейшего уменьшения цен на недвижимость в диапазоне от 15 до 20%.
Ранее Ростов-на-Дону оказался лидером в России по снижению спроса на новостройки.