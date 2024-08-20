Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в новостройках Ростова

Сложилась сложная ситуация: если не уменьшить цены, то продажи остановятся и денежные средства не будут поступать. Однако если снизить стоимость, это может привести к состязанию застройщиков по уменьшению цен. В таком случае возникает вопрос: как будет происходить выплата долгов банкам?