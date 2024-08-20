Глава РЭО Буцаев: 32 арт-объекта «Зеленого квадрата» покажут на выставке в Казани

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что экспозиция, которая будет представлена на «Зеленом квадрате», включает 32 арт-объекта, затрагивающих экологические проблемы и влияние человека на природу. Он также отметил, что цель этого проекта — привлечь внимание общества к важности сбора и переработки отходов, а также к роли каждого в заботе об экологии и формировании экономики замкнутого цикла. Об этом пишет inkazan.ru.
Первой площадкой для «Зеленого квадрата» стал фестиваль «Таврида.АРТ» в Крыму, который проходил с 26 по 28 июля. В августе арт-объекты были отправлены в город Мелитополь.
PR-директор РЭО Дмитрий Бойко отметил, что выставленные работы впечатляют своим эстетическим оформлением, а содержание каждого экспоната наполнено глубоким смыслом, затрагивающим актуальные экологические вопросы. В качестве примера он привел арт-объект под названием «Рукотворное чудо света». Это пирамида, созданная из пластиковых отходов, демонстрирует, что полимеры могут стать отличным строительным материалом, который следует перерабатывать для экономии природных ресурсов. Впечатляющий арт-объект «Большая вода» акцентирует внимание на проблеме загрязнения океанов пластиком. А яркая работа «Амурский Тигр» призвана привлечь внимание к сокращающейся популяции этого вида.
Экспозиция «Зеленого квадрата» представляет собой работы финалистов конкурса с одноименным названием, который был организован РЭО совместно с арт-кластером «Таврида» в 2024 году.