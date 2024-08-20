Глава РЭО Буцаев: 32 арт-объекта «Зеленого квадрата» покажут на выставке в Казани

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что экспозиция, которая будет представлена на «Зеленом квадрате», включает 32 арт-объекта, затрагивающих экологические проблемы и влияние человека на природу. Он также отметил, что цель этого проекта — привлечь внимание общества к важности сбора и переработки отходов, а также к роли каждого в заботе об экологии и формировании экономики замкнутого цикла. Об этом пишет inkazan.ru.