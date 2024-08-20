Глава РЭО Буцаев: В Чувашии появится новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
В соответствии с концессионным соглашением оператором проекта выступает ООО «Экосфера-Ч». Компания уже подготовила необходимую проектную документацию и получила положительное заключение государственной экспертизы. Наблюдательный совет РЭО дал одобрение на льготное софинансирование данного проекта. Об этом пишет 56orb.ru.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев отметил, что проект по строительству мусоросортировочного комплекса с использованием исключительно российского оборудования в Чувашской Республике получит льготное финансирование. Он подчеркнул, что целью данного объекта является достижение уровня переработки 100% твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе и сокращение на 50% объемов ТКО, отправляемых на полигоны.
Как отмечается, проект будет финансироваться РЭО с помощью предоставления льготного займа из средств, полученных от эмиссии облигаций РЭО, а субсидирование купонного дохода составит 90% от ключевой ставки Центрального банка РФ. Министерство природных ресурсов России направляет эту субсидию РЭО в виде имущественного взноса в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии будет построен новый мусоросортировочный комплекс производительностью 30 тысяч тонн в год. На данном объекте достигнуто полное импортозамещение. Реализация проекта обойдется в 458 млн рублей, из которых 276,6 миллиона рублей обеспечит РЭО. Этот комплекс поможет региону приблизиться к цели полной переработки поступающих твердых коммунальных отходов и отбору как минимум 50% их фракций, что позволит сократить объемы захоронения отходов в два раза.
Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что республика является одним из первых регионов, вовлеченных в реформу отрасли по обращению с ТКО.