Глава РЭО Буцаев: В Чувашии появится новый МСК мощностью 30 тысяч тонн в год

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в Чувашии будет построен новый мусоросортировочный комплекс производительностью 30 тысяч тонн в год. На данном объекте достигнуто полное импортозамещение. Реализация проекта обойдется в 458 млн рублей, из которых 276,6 миллиона рублей обеспечит РЭО. Этот комплекс поможет региону приблизиться к цели полной переработки поступающих твердых коммунальных отходов и отбору как минимум 50% их фракций, что позволит сократить объемы захоронения отходов в два раза.