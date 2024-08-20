Голубев сделал заявление о тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Тушение пожара на нефтебазе продолжается. Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоёму, откуда поступает вода. Чтобы предотвратить возникновение природного пожара поблизости, вокруг нефтебазы создали дополнительные минерализованные полосы. Губернатор Василий Голубев пояснил, что на прилегающую территорию произвели два сброса воды самолётами Ил-76.
Спасатели работают на месте тушения круглосуточно. Чтобы организовать их посменную работу и отдых, в Пролетарске развернули для них ПВР. Также на месте дежурят медики.
Известно, что в ходе тушения пострадал 41 спасатели. 13 из них сейчас проходят лечение в Ростове и Питере.
«По оценке специалистов оперативно-спасательных подразделений, угроза распространения огня на жилые дома и другие объекты отсутствует», — заключил губернатор.