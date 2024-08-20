Голубев сделал заявление о тушении пожара на нефтебазе в Пролетарске

Тушение пожара на нефтебазе продолжается. Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда, а также пять магистральных линий к ним и водоёму, откуда поступает вода. Чтобы предотвратить возникновение природного пожара поблизости, вокруг нефтебазы создали дополнительные минерализованные полосы. Губернатор Василий Голубев пояснил, что на прилегающую территорию произвели два сброса воды самолётами Ил-76.