К тушению горящих резервуаров с топливом в Пролетарске привлекли авиацию

В Пролетарск продолжают прибывать дополнительные силы для борьбы с пожаром на промышленных складах с дизельным топливом. В зону тушения отправят четыре самолета ИЛ-76 с заправкой из Ростова-на-Дону. Они будут по кругу сбрасывать воду. Авиацию задействовали, потому пожарные машины не могут близко подобраться к пламени из-за сильного жара.