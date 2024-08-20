К тушению горящих резервуаров с топливом в Пролетарске привлекли авиацию

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В Пролетарск продолжают прибывать дополнительные силы для борьбы с пожаром на промышленных складах с дизельным топливом. В зону тушения отправят четыре самолета ИЛ-76 с заправкой из Ростова-на-Дону. Они будут по кругу сбрасывать воду. Авиацию задействовали, потому пожарные машины не могут близко подобраться к пламени из-за сильного жара.
Напомним, что пожар начался еще в воскресенье, 18 августа. Обломки беспилотников упали на промсклады с горючим. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Огонь разгерметизировал 22 емкости с топливом из 74 имеющихся. Тушением занимаются более 510 сотрудников МЧС.
До этого жители Пролетарска начали самостоятельно эвакуироваться из города. Люди боятся за свое здоровье и жизнь.