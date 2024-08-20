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К тушения сильного возгорания в Пролетарске привлекли военные самолеты

К тушению горящих резервуаров с топливом в Пролетарске привлекли авиацию

20 августа 2024, 08:06
Фото: 52.mchs.gov.ru / для иллюстрации
К тушения сильного возгорания в Пролетарске привлекли военные самолеты
В Ростовской области к борьбе со крупнейшим пожаром в Пролетарске привлекли четыре военных самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Пролетарского района Валерия Горнича.

В Пролетарск продолжают прибывать дополнительные силы для борьбы с пожаром на промышленных складах с дизельным топливом. В зону тушения отправят четыре самолета ИЛ-76 с заправкой из Ростова-на-Дону. Они будут по кругу сбрасывать воду. Авиацию задействовали, потому пожарные машины не могут близко подобраться к пламени из-за сильного жара.

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Напомним, что пожар начался еще в воскресенье, 18 августа. Обломки беспилотников упали на промсклады с горючим. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Огонь разгерметизировал 22 емкости с топливом из 74 имеющихся. Тушением занимаются более 510 сотрудников МЧС.

До этого жители Пролетарска начали самостоятельно эвакуироваться из города. Люди боятся за свое здоровье и жизнь.

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