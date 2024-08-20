Минимум 100 тысяч кубов топлива горит на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Пожар на нефтебазе не могут потушить уже третьи сутки. Он вспыхнул 18 августа в результате падения обломков сбитых беспилотников. Площадь возгорания достигла десяти тысяч квадратных метров.
Глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич охарактеризовал пожар как тяжёлый, но контролируемый. По его оценкам, сейчас горят порядка 100 тысяч кубов топлива.
«На нефтебазе всего 74 ёмкости по пять тысяч кубов. Горит сейчас около 20 ёмкостей… В тушении задействованы 520 человек и порядка 100 единиц техники», — поясняет Горнич.