На въезде в Аксай движение парализовала многокилометровая пробка

На въезде в Аксай образовалась большая пробка. Движение парализовало на Аксайском мосту и улице Открытой. Местами затор доходит до улицы Западной. Автомобили растянулись по дороге на четыре километра. Известно, что движение затруднено более одного часа из-за ДТП.