На въезде в Аксай движение парализовала многокилометровая пробка

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
На въезде в Аксай образовалась большая пробка. Движение парализовало на Аксайском мосту и улице Открытой. Местами затор доходит до улицы Западной. Автомобили растянулись по дороге на четыре километра. Известно, что движение затруднено более одного часа из-за ДТП.
Водителям рекомендуется найти альтернативный маршрут для поездок.
Ранее стало известно, что Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону. Подробнее о сроках работ в материале RostovGazeta.
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