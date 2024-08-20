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Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

На въезде в Аксай пробка растянулась на 4 километра из-за ДТП

На въезде в Аксай движение парализовала многокилометровая пробка

20 августа 2024, 09:41
Фото: 1MI
На въезде в Аксай пробка растянулась на 4 километра из-за ДТП
Под Ростовом на въезде в Аксай образовалась пробка из-за ДТП. Автомобилисты стоят на дороге уже около часа, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

На въезде в Аксай образовалась большая пробка. Движение парализовало на Аксайском мосту и улице Открытой. Местами затор доходит до улицы Западной. Автомобили растянулись по дороге на четыре километра. Известно, что движение затруднено более одного часа из-за ДТП.

Водителям рекомендуется найти альтернативный маршрут для поездок.

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На въезде в Аксай пробка растянулась на 4 километра из-за ДТПНа въезде в Аксай пробка растянулась на 4 километра из-за ДТП
На въезде в Аксай пробка растянулась на 4 километра из-за ДТП
Фото: Янжекс. Карты

Ранее стало известно, что Минтранс планирует реконструировать Щепкинский въезд в Ростов-на-Дону. Подробнее о сроках работ в материале RostovGazeta.

Читайте также о том, что «Автодор» предупредил водителей об ограничении движения на М-4 «Дон» в Ростовской области из-за дорожных работ.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Аксай#Транспорт#Пробка#Движение#Автомобили#Водители#Дорожное движение#Парализовал движение#Затор
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