Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки таранью

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Следствие установило, что начальник Волгодонской инспекции рыбоохраны Роман Макаров регулярно получал от жителя Константиновского района «взятку» за покровительство незаконной ловле рыбы. Через посредника ему передавали ежемесячно по 150 килограммов рыбы.
В конце прошлого года посредника задержали с поличным при получении 14 брикетов замороженной тарани общим весом в 139 килограммов. Общая стоимость рыбы составляет 228,2 тысячи рублей.
В отношении Макарова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».
Цимлянский районный суд рассмотрел материалы расследования и признал начальника рыбоохраны виновным. Ему назначили два с половиной года колонии с лишением права занимать определённые должности в течение полутора лет.