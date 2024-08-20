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Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки в виде рыбы

Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки таранью

20 августа 2024, 12:29
Фото: Unsplash
Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки в виде рыбы
Суд вынес приговор начальнику Волгодонской инспекции рыбоохраны за покровительство незаконной ловли рыбы, сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

Следствие установило, что начальник Волгодонской инспекции рыбоохраны Роман Макаров регулярно получал от жителя Константиновского района «взятку» за покровительство незаконной ловле рыбы. Через посредника ему передавали ежемесячно по 150 килограммов рыбы.

В конце прошлого года посредника задержали с поличным при получении 14 брикетов замороженной тарани общим весом в 139 килограммов. Общая стоимость рыбы составляет 228,2 тысячи рублей.

В отношении Макарова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».
Цимлянский районный суд рассмотрел материалы расследования и признал начальника рыбоохраны виновным. Ему назначили два с половиной года колонии с лишением права занимать определённые должности в течение полутора лет.

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Ранее в Ростовской области экс-начальника в полиции посадили за поборы.

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