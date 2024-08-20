Начальник рыбоохраны в Ростовской области получал взятки таранью

В отношении Макарова возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Цимлянский районный суд рассмотрел материалы расследования и признал начальника рыбоохраны виновным. Ему назначили два с половиной года колонии с лишением права занимать определённые должности в течение полутора лет.