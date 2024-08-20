«Нас обманули»: жильцов из дома в центре Ростова выгоняют в коммуналку на окраине

На запрос RostovGazeta в администрации тогда пояснили, что речь идёт о расселении только литера Б дома. Именно в нём эксперты установили наличие признаков внезапного обрушения. Чиновники обратили внимание на угрозу для жизни граждан. Также они заверили, что сумму компенсаций вообще не определяли. Это смогут сделать только после принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.