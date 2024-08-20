«Нас обманули»: жильцов из дома в центре Ростова выгоняют в коммуналку на окраине

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
RostovGazeta рассказывала о скандале с расселением жильцов дома на Станиславского, 103 в июне. Здание четыре года назад признали аварийным. Недавно специалисты установили, что литер Б дома имеет угрозу внезапного обрушения и представляет опасность для людей.
В начале лета с жильцами провели встречу представили администрации Кировского района Ростова, департамента ЖКХ города, ДИЗО, прокуратуры и управления по делам ГО и ЧС. Людей попросили в течение месяца освободить жилплощадь. Несогласным с требованием пригрозили отключением всех коммуникаций в доме.
Переселиться собственникам предложили в маневренный фонд на окраине Ростова. При этом денежные компенсации за квартиры пообещали не раньше 2025 года, потому что пока на эти цели денег в бюджете нет.
Жильцов дома не устроило, что их выселяют из просторных квартир в самом центре города в муниципальные коммуналки на окраине. Жить там предлагают по три семьи в одной квартире — исходя из положенных шести квадратных метров на человека.
На встрече собственникам назвали ориентировочную сумму компенсации. Она составляла 92 тысячи рублей за квадратный метр. При этом в соседних домах квадратный метр жилья оценивается в примерно 350 тысяч рублей. Собственники уверены, что на предложенные властями деньги не смогут купить равноценное жилье.
На запрос RostovGazeta в администрации тогда пояснили, что речь идёт о расселении только литера Б дома. Именно в нём эксперты установили наличие признаков внезапного обрушения. Чиновники обратили внимание на угрозу для жизни граждан. Также они заверили, что сумму компенсаций вообще не определяли. Это смогут сделать только после принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.
В августе жильцы получили судебные иски с требованием покинуть дом. Обращение в суд мотивировалось отказом собственников добровольно освободить жилплощадь. Причём требование выселения на этот раз касалось как литера Б, так и литера А.
«Хотелось бы нам дожить на Станиславского, 103 до выплат. Но нам этого не дают. Получили исковые заявления», — сообщила RostovGazeta собственница квартиры в доме Елена.
В иске (копия есть в распоряжении редакции RostovGazeta) жителям дома предлагают переселиться в маневренное жилье на окраине города — в дом на Уланской, 15. Именно туда, кстати говоря, переселяли жильцов скандального дома на Нариманова, 72/3.
«Это сущий беспредел. Нас обманули. Вот представьте себе: люди, имеющие трёхкомнатные квартиры в центре Ростова, должны переселиться в коммунальную квартиру на три семьи. А предполагаемые выплаты, как пишут власти, назначены на 2025–2026 годы, потому что „нет бюджета“. Так почему, если нет бюджета, я должна выселиться из квартиры в центре города на окраину в комнату с двумя соседями?» — добавляет собственница жилья в доме.
Некоторые из жильцов даже ездили с чиновниками в дом на Уланской, 15. Им показали чистые, новые квартиры. Правда, мебели в них почти нет: только раковина, раскладушка и ванная. Также людей смущает отсутствие привычных им поликлиник и плохая транспортная доступность.
Жильцы дома на Станиславского, 103 не согласны с требованием властей и уже наняли юриста. Они подают встречный иск, а также пишут жалобы в прокуратуру и главе СК РФ Александру Бастрыкину. Они считают незаконным выселение из дома без выплат. Также они подают иски для получения компенсации морального вреда.
RostovGazeta направила властям запрос, чтобы уточнить, когда и как жильцам дома всё-таки выплатят деньги. Как только ответ будет получен, редакция его опубликует.