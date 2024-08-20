НОВИКОМ в рамках форума «Армия-2024» заключил договоры на 70 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В ходе форума НОВИКОМ подписал соглашения с предприятиями почти всех холдингов госкорпорации «Ростех», включая Объединенную двигателестроительную корпорацию, холдинг «Вертолеты России», Объединенную авиастроительную корпорацию, концерн «Радиоэлектронные технологии», холдинг «Росэлектроника», холдинг «Швабе», концерн Калашников и другие. Об этом пишет newstracker.ru.
На деловых мероприятиях, организованных в рамках форума, НОВИКОМ также поделился своим опытом финансирования промышленных проектов. Участники панели «Финансирование ОПК как передового звена технологического развития страны» обсудили важность инвестиций и инструментов поддержки проектов для развития предприятий отрасли. В ходе круглого стола «Новые финансовые решения для оборонной промышленности» представители банковского, фондового рынков, рейтинговых агентств и аудиторских компаний, промышленных предприятий детально познакомились с высокотехнологичными финансовыми инструментами, способствующими росту инвестиций в модернизацию ОПК.
Одним из ключевых событий форума стало присоединение крупных промышленных компаний к мотивационной программе «Развитие», направленной на решение проблемы нехватки кадров в российской промышленности. Среди подключившихся — станкостроительный холдинг «СТАН», производитель металлорежущего оборудования «Станкотех» и другие предприятия высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК. Программа «Развитие» направлена на решение актуальной проблемы кадрового дефицита в российской промышленности.
На форуме «Армия-2024» были подписаны соглашения семью организациями, в которых трудится более 6 тысяч человек.
Председатель правления банка НОВИКОМ и куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что предприятия оборонной промышленности являются важным драйвером технологического прогресса в России. По словам Георгиевой, НОВИКОМ располагает необходимыми ресурсами и экспертизой для поддержки их работы. Эти основные направления нашли отражение в новых соглашениях, подписанных на форуме, а также в инициативах по совершенствованию финансовых инструментов для оборонно-промышленного комплекса, которые были разработаны банком по итогам проведенных деловых встреч.
Елена Георгиева также подчеркнула, что в этом году НОВИКОМ представил обновленный бренд, который полностью соответствует миссии банка по поддержке отечественной промышленности и предприятий ОПК в частности.