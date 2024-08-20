НОВИКОМ в рамках форума «Армия-2024» заключил договоры на 70 млрд рублей

Председатель правления банка НОВИКОМ и куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева отметила, что предприятия оборонной промышленности являются важным драйвером технологического прогресса в России. По словам Георгиевой, НОВИКОМ располагает необходимыми ресурсами и экспертизой для поддержки их работы. Эти основные направления нашли отражение в новых соглашениях, подписанных на форуме, а также в инициативах по совершенствованию финансовых инструментов для оборонно-промышленного комплекса, которые были разработаны банком по итогам проведенных деловых встреч.