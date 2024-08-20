Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
В Пролетарске уже более двух суток не удается потушить гигантское пожар на промышленных складах с дизтопливом. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. Количество спасателей, борющихся с возгоранием, увеличено. На месте происшествия трудится более 500 сотрудников МЧС.
Напомним, что 18 августа из-за падения обломков беспилотников начали гореть хранилища с горючим в Пролетарске. Сильнейший пожар не удается ликвидировать. Местные жители начали покидать город из-за страха за собственные жизни. В городе сложно дышать из-за дыма.
Ранее появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске. Черный дым полностью заволок небо.