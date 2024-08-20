rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч кв метров

Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров

20 августа 2024, 07:32
Фото: 75.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч кв метров
В Ростовской области площадь пожара топливного склада, который начался после атаки БПЛА, достигла 10 тысяч квадратных метров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на главу районной администрации Валерия Горнича.

В Пролетарске уже более двух суток не удается потушить гигантское пожар на промышленных складах с дизтопливом. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. Количество спасателей, борющихся с возгоранием, увеличено. На месте происшествия трудится более 500 сотрудников МЧС.

Полыхающие емкости с топливом в Пролетарске увидели космоса
Узнать подробнее

Напомним, что 18 августа из-за падения обломков беспилотников начали гореть хранилища с горючим в Пролетарске. Сильнейший пожар не удается ликвидировать. Местные жители начали покидать город из-за страха за собственные жизни. В городе сложно дышать из-за дыма.

Ранее появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске. Черный дым полностью заволок небо.

Читайте также:
Жители Пролетарска самостоятельно эвакуируются из-за горящей нефтебазыТемно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в ПролетарскеЦентральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в Пролетарске
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Пожар#Нефть#Огонь#Топливо#Атака БПЛА#Дым#МЧС России#Дизельное топливо#Площадь#Происшествия#Пролетарск#Онлайн-репортаж: почти 60 часов горит нефтебаза в Пролетарске
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Вчера, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Вчера, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Вчера, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Вчера, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Вчера, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Вчера, 04:16