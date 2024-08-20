Площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров

В Пролетарске уже более двух суток не удается потушить гигантское пожар на промышленных складах с дизтопливом. Огонь распространился на 10 тысяч квадратных метров. Количество спасателей, борющихся с возгоранием, увеличено. На месте происшествия трудится более 500 сотрудников МЧС.