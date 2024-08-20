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Почти 9 млн рублей потратят на модернизацию телебашни в Ростове-на-Дону

Почти 9 млн рублей потратят на модернизацию телебашни в Ростове-на-Дону

20 августа 2024, 05:24
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону направят 8,8 миллиона рублей на модернизацию антенной опоры высотой 180 метров, говорится в материалах госзакупок.

Необходимо будет провести комплекс работ по модернизации и дооборудованию медиафасадом архитектурно-художественной подсветки антенной опоры. Она расположена на улице Токарной.

Отмечается, что победителя выберут в рамках электронного конкурса. В технической документации указано, что будут установлены светодиодные гирлянды, прожектор и другое оборудование.

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Отмечается, что все работы необходимо выполнить в течение 120 дней с момента заключения контракта. Победитель станет известен 2 сентября.

Ранее стало известно, что траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024 году.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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