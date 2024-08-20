Почти 9 млн рублей потратят на модернизацию телебашни в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Необходимо будет провести комплекс работ по модернизации и дооборудованию медиафасадом архитектурно-художественной подсветки антенной опоры. Она расположена на улице Токарной.
Отмечается, что победителя выберут в рамках электронного конкурса. В технической документации указано, что будут установлены светодиодные гирлянды, прожектор и другое оборудование.
Отмечается, что все работы необходимо выполнить в течение 120 дней с момента заключения контракта. Победитель станет известен 2 сентября.
Ранее стало известно, что траты на украшение Ростова ко Дню города выросли в 11 раз в 2024 году.