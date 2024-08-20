Похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В Ростовской области почти 60 часов горят промышленные склады с дизельным топливом. Огонь усиливается и уже охватил 20 резервуаров с горючим. Тем временем жители Пролетарска сняли на видео оседающий на всех поверхностях на улице странный пепел, больше напоминающий пластик. Частицы имеют черный цвет и легко ломаются руками.
Напомним, что атака БПЛА привела к возгоранию в Пролетарском районе на хранилище с топливом. Спасателям не удается потушить огонь. К месту пожара направили четыре самолета. Несмотря на это, власти региона уверены, что населению ничего не грозит и эвакуация не нужна.
Ранее Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе.