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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске

Похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске

20 августа 2024, 13:09
Фото: mchs.gov.ru / для иллюстрации
Похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске
Жители Пролетарска заметили странный пепел, напоминающий пластик, который летит со стороны горящих топливных складов, видео опубликовал телеграм-канал «Подслушано в Ростове-на-Дону».

В Ростовской области почти 60 часов горят промышленные склады с дизельным топливом. Огонь усиливается и уже охватил 20 резервуаров с горючим. Тем временем жители Пролетарска сняли на видео оседающий на всех поверхностях на улице странный пепел, больше напоминающий пластик. Частицы имеют черный цвет и легко ломаются руками.

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Видео: t.me/rostovpodslushano

Напомним, что атака БПЛА привела к возгоранию в Пролетарском районе на хранилище с топливом. Спасателям не удается потушить огонь. К месту пожара направили четыре самолета. Несмотря на это, власти региона уверены, что населению ничего не грозит и эвакуация не нужна.

Ранее Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе.

#Регина Симакова#Видео#Пожар
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