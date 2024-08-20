Похожий на пластик пепел летит от горящей нефтебазы в Пролетарске

Напомним, что атака БПЛА привела к возгоранию в Пролетарском районе на хранилище с топливом. Спасателям не удается потушить огонь. К месту пожара направили четыре самолета. Несмотря на это, власти региона уверены, что населению ничего не грозит и эвакуация не нужна.