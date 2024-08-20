Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске

В Пролетарске Ростовской области не утихает мощное возгорание. С огнем не могут справиться уже более двух суток. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. С огнем сражаются более 500 спасателей. К тушению привлекали спецпоезда и планируют отправить четыре самолета ИЛ-76, которые прольют воду вокруг места пожара, чтобы предупредить его распространение.