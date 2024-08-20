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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске

Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске

20 августа 2024, 09:23
Фото: t.me/tass_agency
Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске
В Пролетарске продолжает разгораться сильнейший пожар на территории топливных хранилищ. Адское пламя засняли очевидцы, сообщает ТАСС.

В Пролетарске Ростовской области не утихает мощное возгорание. С огнем не могут справиться уже более двух суток. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. С огнем сражаются более 500 спасателей. К тушению привлекали спецпоезда и планируют отправить четыре самолета ИЛ-76, которые прольют воду вокруг места пожара, чтобы предупредить его распространение.

На видео видно, как густой дым с копотью поднимается на десятки, а то и на сотни метров вверх. Черные клубы можно разглядеть за 120 километров от места пожара.

Центральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в Пролетарске
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Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске
Видео: t.me/tass_agency

Напомним, что падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на промышленных складах с дизтопливом. Возгорание охватило более 20 резервуаров с горючим. Мощное пламя заметно даже из космоса.

Ранее жители Пролетарска начали самостоятельно эвакуироваться из-за горящей нефтебазы.

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