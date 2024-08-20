Появились шокирующие карды разросшегося пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Пролетарске Ростовской области не утихает мощное возгорание. С огнем не могут справиться уже более двух суток. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. С огнем сражаются более 500 спасателей. К тушению привлекали спецпоезда и планируют отправить четыре самолета ИЛ-76, которые прольют воду вокруг места пожара, чтобы предупредить его распространение.
На видео видно, как густой дым с копотью поднимается на десятки, а то и на сотни метров вверх. Черные клубы можно разглядеть за 120 километров от места пожара.
Напомним, что падение обломков БПЛА спровоцировало пожар на промышленных складах с дизтопливом. Возгорание охватило более 20 резервуаров с горючим. Мощное пламя заметно даже из космоса.
Ранее жители Пролетарска начали самостоятельно эвакуироваться из-за горящей нефтебазы.