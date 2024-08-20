Прокуратура заподозрила, что донской Минсельхоз отказывается помогать бизнесу

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Проверка показала, что компаниям приходят необоснованные отказы в помощи со стороны властей. В том числе это касается регионального Минсельхоза.
Кроме того, были выявлены факты нарушения сроков предоставления помощи. Хотя в 2023 году министерство вернуло в бюджет 44 миллиона, которые выделили на помощь бизнесменам.
Теперь надзорное ведомство обратило внимание главы региона на необходимость сосредоточить ресурсы государства на указанных приоритетных направлениях, избегая неэффективного расходования денег.
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