rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Прокуратура указала Голубеву не недостаточную поддержку бизнесменов на Дону

Прокуратура заподозрила, что донской Минсельхоз отказывается помогать бизнесу

20 августа 2024, 13:15
Фото: donland.ru
Прокуратура указала Голубеву не недостаточную поддержку бизнесменов на Дону
В Ростовской области необходимо принять дополнительные меры для поддержки товаропроизводителей, сообщила в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что компаниям приходят необоснованные отказы в помощи со стороны властей. В том числе это касается регионального Минсельхоза.

Кроме того, были выявлены факты нарушения сроков предоставления помощи. Хотя в 2023 году министерство вернуло в бюджет 44 миллиона, которые выделили на помощь бизнесменам.

«Союзмультфильм» массово собирает дань с ростовского бизнеса из-за Чебурашки
Узнать подробнее

Теперь надзорное ведомство обратило внимание главы региона на необходимость сосредоточить ресурсы государства на указанных приоритетных направлениях, избегая неэффективного расходования денег.

Читайте также о том, как бизнес в Ростове терпит миллионные убытки из-за постоянных отключений света.

Читайте также:
«Союзмультфильм» массово собирает дань с ростовского бизнеса из-за ЧебурашкиВ сгоревшем мебельном цеху в Ростове нашли тело 25-летнего бизнесменаБизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Прокуратура
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Вчера, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Вчера, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Вчера, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Вчера, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Вчера, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Вчера, 04:16