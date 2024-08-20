ПСБ запустил онлайн-кредит «Без бумаг | фермерский»

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Сумма кредита составляет от 500 тысяч до 20 миллионов рублей на срок от 6 до 18 месяцев. Процентная ставка и срок кредитования рассчитывается с учетом индивидуальных финансовых показателей компании, а также соответствия льготной программе.
«Без бумаг | фермерский» предназначен для финансовой поддержки крестьянско-фермерских хозяйств, малых и средних предприятий АПК. Привлеченные средства можно направить на закупку оборудования, горюче-смазочных материалов, удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала и запчастей для ремонта сельхозтехники. Кредит отличается упрощенной процедурой обработки заявки и принятия решения.
«ПСБ стабильно увеличивает объемы кредитования и расширяет возможности финансирования как для крупных сельхозпредприятий, так и для небольших организаций АПК региона. Мы понимаем, что для роста и планомерного наращивания выпуска продукции им необходимы доступные займы, которые можно получить быстро и на комфортных условиях. Ориентируясь на эти потребности, ПСБ запустил кредит „Без бумаг / фермерский“, который дает возможность привлечь средства на развитие своего дела дистанционно, не посещая офис банка и не отрываясь от задач бизнеса», — отметила Лариса Чураева, вице-президент, региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону.
* «Без бумаг | фермерский» — невозобновляемая кредитная линия. Сумма кредита — от 500 000 руб. до 20 000 000 ₽. Срок выборки — 90 календарных дней. Срок кредитования: от 6 до 12 месяцев («Решения Минсельхоза No 22-68850-00258-Р»), до 18 мес. — стандартные решения. Процентная ставка устанавливается индивидуально (зависит от рейтинга клиента, наличия льготных программ). Льготная ставка: 7,4% — для клиентов с выручкой до 200 млн. руб. 11% — для клиентов с выручкой более 200 млн. руб. Ставка предоставляется на весь период финансирования. Целевое использование — пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных работ, связанных с производством растениеводческой продукции. По кредитным договорам, заключенным в рамках льготной программы субсидирования (Решение Минсельхоза No 22-68850-00258-Р), кредит может быть использован, только на цели, согласованные Минсельхозом и закрепленные в кредитной документации. Погашение: индивидуальный график (клиент устанавливает самостоятельно). Доступно полное и частичное досрочное погашение. Залоговое обеспечение не требуется. Поручительство при сумме лимита до 10 000 000 рублей (включительно) — не требуется; свыше 10 000 000 рублей — требуется поручительство учредителей — физических лиц, владеющих в уставном капитале заемщика совокупной долей 51% и более, проранжированных по величине долей владения (в том числе владеющих долей в уставном капитале заемщика через доли в других юридических лицах-учредителях заемщика). Срок действия кредитного решения — 60 дней.
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