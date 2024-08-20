Психолог Метальникова заявила о пользе лени для организма

«Например, засиживание в соцсетях — это не качественный отдых. Лучше прогуляться или помедитировать. Еще лень называют растянутым во времени страхом. Поэтому если вы чувствуете, что это состояние стало хроническим, лучше всего спросить себя, чего вы боитесь. Вариантов может быть много: нелюбимая работа, страх потерять отношения и так далее», — посоветовала она.