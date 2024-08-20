Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Из-за сильного пожара в Пролетарске, сотрудники ведомства проверяют состояние воздуха дважды в день. Пробы берутся утром и вечером. Так, в рамках анализа специалисты проверили концентрацию шести химических веществ в границах жилой зоны. Исследование не зафиксировало превышения предельно допустимых испарений в воздухе на территории жилой застройки в Пролетарске.
Напомним, что пожар в Пролетарске не удается ликвидировать уже более двух суток. Местные жители жалуются на высокую концентрацию дыма в воздухе. Людям нечем дышать. Они начали самостоятельно эвакуироваться из города.
Ранее к тушению горящих резервуаров с топливом в Пролетарске привлекли авиацию.