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Роспотребнадзор сообщил о качестве воздуха в Пролетарске

Роспотребнадзор проверил воздух в Пролетарске из-за пожара на нефтебазе

20 августа 2024, 09:36
Фото: clati.ru / для иллюстрации
Роспотребнадзор сообщил о качестве воздуха в Пролетарске
Специалисты проверили качество воздуха вблизи пожара на промышленных складах в Пролетарске. Результаты предоставил региональный Роспотребнадзор.

Из-за сильного пожара в Пролетарске, сотрудники ведомства проверяют состояние воздуха дважды в день. Пробы берутся утром и вечером. Так, в рамках анализа специалисты проверили концентрацию шести химических веществ в границах жилой зоны. Исследование не зафиксировало превышения предельно допустимых испарений в воздухе на территории жилой застройки в Пролетарске.

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Роспотребнадзор сообщил о качестве воздуха в Пролетарске
Видео: Газета «Наша Неделя"/Леонид Заплаткин / для иллюстрации

Напомним, что пожар в Пролетарске не удается ликвидировать уже более двух суток. Местные жители жалуются на высокую концентрацию дыма в воздухе. Людям нечем дышать. Они начали самостоятельно эвакуироваться из города.

Ранее к тушению горящих резервуаров с топливом в Пролетарске привлекли авиацию.

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