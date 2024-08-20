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Аварийный дом на Станиславского, 103 в Ростове

Следком вмешался в историю с расселением аварийного дома в Ростове без выплат

20 августа 2024, 15:40
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Аварийный дом на Станиславского, 103 в Ростове
В Ростове-на-Дону следователи организовали проверку после публикации материала RostovGazeta, сообщает пресс-служба Следкома.

RostovGazeta рассказала о расселении дореволюционного дома на улице Станиславского. Здание признали аварийным ещё четыре года назад. Недавно эксперты установили, что дом имеет риск внезапного обрушения из-за своей ветхости и представляет опасность для жильцов.

С собственниками провели встречу. Власти Кировского района попросили их в течение месяца съехать. В случае отказа чиновники пригрозили отключением дома от всех коммуникаций. Тем, кому некуда податься, предложили переехать в маневренный фонд на окраине города — улице Уланской.

Сами жильцы требуют до начала расселения выплатить им компенсации, но, со слов чиновников, на это пока нет денег. Средства появятся не раньше 2025 года.

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Ростовские следователи организовали проверку из-за возможного нарушения жилищных прав граждан.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Ростова-на-Дону организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба Следкома.

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