Следком вмешался в историю с расселением аварийного дома в Ростове без выплат

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
RostovGazeta рассказала о расселении дореволюционного дома на улице Станиславского. Здание признали аварийным ещё четыре года назад. Недавно эксперты установили, что дом имеет риск внезапного обрушения из-за своей ветхости и представляет опасность для жильцов.
С собственниками провели встречу. Власти Кировского района попросили их в течение месяца съехать. В случае отказа чиновники пригрозили отключением дома от всех коммуникаций. Тем, кому некуда податься, предложили переехать в маневренный фонд на окраине города — улице Уланской.
Сами жильцы требуют до начала расселения выплатить им компенсации, но, со слов чиновников, на это пока нет денег. Средства появятся не раньше 2025 года.
Ростовские следователи организовали проверку из-за возможного нарушения жилищных прав граждан.
«По данному факту следственным отделом по Кировскому району г. Ростова-на-Дону организовано проведение процессуальной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила пресс-служба Следкома.