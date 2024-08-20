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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое

Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое

20 августа 2024, 14:07
Фото: Unsplash
Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое
В Ростовской области из года в год стремительно падает число родившихся. Со времен СССР показатели снизились более, чем в два раза, сообщает региональный орган территориальной статистики.

Из отчета Ростовстата следует, что по итогам 2023 года в Ростовской области родились примерно 32,1 тысячи младенцев. Это на 39,2 тысячи детей меньше по сравнению с 1960 годом. Тогда в регионе на свет появилась 71,3 тысячи малышей.

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Показатели начали стремительно падать еще в 1995 году. В то время родилось 40,6 тысячи человек. В 2010 году был отмечен небольшой бэби-бум, родились 46,6 тысячи человек. Но с тех пор рождаемость постепенно снижается.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Демография#Население#Рождаемость#Роды#Рождение ребенка
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