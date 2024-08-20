Со времен СССР рождаемость в Ростовской области упала вдвое

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Из отчета Ростовстата следует, что по итогам 2023 года в Ростовской области родились примерно 32,1 тысячи младенцев. Это на 39,2 тысячи детей меньше по сравнению с 1960 годом. Тогда в регионе на свет появилась 71,3 тысячи малышей.
Показатели начали стремительно падать еще в 1995 году. В то время родилось 40,6 тысячи человек. В 2010 году был отмечен небольшой бэби-бум, родились 46,6 тысячи человек. Но с тех пор рождаемость постепенно снижается.
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