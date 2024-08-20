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Posted 20 августа, 08:50

Published 20 августа, 08:50

Modified 20 августа, 08:52

Updated 20 августа, 08:52

Спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов

20 августа 2024, 08:50
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Эксклюзив
Тушение горящей нефти водой чревато увеличением площади пожара в несколько раз, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Нефтебаза в Пролетарске горит уже более двух суток. Возгорание началось из-за атаки БПЛА на Ростовскую область, военные средствами ПВО поразили беспилотники, но обломки упали на территорию промышленных складов с горючим. Пожарные практически непрерывно пытаются сдерживать огонь, однако жители региона в социальных сетях задаются вопросом, почему пожар не тушат водой при помощи авиации.

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Ростовский спасатель Артем Белков объяснил, чем опасен такой способ тушения нефтепродуктов.

«Плотность воды больше, чем плотность нефти. Если воду вылить на горящую нефть, она просто опустится в самый низ, вытеснив нефть в разные стороны. Пожар только увеличится», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров. Также утром 20 августа стало известно, что к борьбе со крупнейшим пожаром в Пролетарске привлекли четыре военных самолета, которые будут сбрасывать воду по кругу от очага пожара, чтобы предотвратить распространение огня на близлежащие территории.

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