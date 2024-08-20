Спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Нефтебаза в Пролетарске горит уже более двух суток. Возгорание началось из-за атаки БПЛА на Ростовскую область, военные средствами ПВО поразили беспилотники, но обломки упали на территорию промышленных складов с горючим. Пожарные практически непрерывно пытаются сдерживать огонь, однако жители региона в социальных сетях задаются вопросом, почему пожар не тушат водой при помощи авиации.
Ростовский спасатель Артем Белков объяснил, чем опасен такой способ тушения нефтепродуктов.
«Плотность воды больше, чем плотность нефти. Если воду вылить на горящую нефть, она просто опустится в самый низ, вытеснив нефть в разные стороны. Пожар только увеличится», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров. Также утром 20 августа стало известно, что к борьбе со крупнейшим пожаром в Пролетарске привлекли четыре военных самолета, которые будут сбрасывать воду по кругу от очага пожара, чтобы предотвратить распространение огня на близлежащие территории.