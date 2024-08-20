Спасатель объяснил, почему полыхающее топливо в Пролетарске не тушат с самолетов

Ранее RostovGazeta писала о том, что площадь пожара на нефтебазе в Пролетарске достигла 10 тысяч квадратных метров. Также утром 20 августа стало известно, что к борьбе со крупнейшим пожаром в Пролетарске привлекли четыре военных самолета, которые будут сбрасывать воду по кругу от очага пожара, чтобы предотвратить распространение огня на близлежащие территории.