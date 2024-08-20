Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске

В Пролетарске Ростовской области почти 60 часов горят резервуар с топливом. В настоящее время известно о разгерметизации 22 хранилищ. Для того чтобы не позволить огню распространиться дальше, огнеборцам во время тушения приходится подходить почти в плотную к нему. При этом температура пламени от горючих жидкостей превышает 1100 градусов.