rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Появились кадры из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске

Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске

20 августа 2024, 11:26
Фото: 26.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Появились кадры из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске
Спасатели продолжают бороться с огнем на территории промышленных складов с дизтопливом. Пожарным приходится уходить вглубь огня для его тушения, видео из эпицентра пожара опубликовало издание DonDay, ссылаясь на блогера-спасателя Влада Гончарова.

В Пролетарске Ростовской области почти 60 часов горят резервуар с топливом. В настоящее время известно о разгерметизации 22 хранилищ. Для того чтобы не позволить огню распространиться дальше, огнеборцам во время тушения приходится подходить почти в плотную к нему. При этом температура пламени от горючих жидкостей превышает 1100 градусов.

На видео заметно, как пожарный, окруженный огнем, пытается удержать тяжелый брансбойдер, из которого льются сотни литров пожарной пены.

Столб огня поднялся на 20 метров над складами с горючим в Пролетарске: видео
Узнать подробнее
Появились кадры из эпицентра возгорания топливного хранилища в Пролетарске
Видео: Владислав Гончаров

Напомним, что пожар начался из-за падения обломков БПЛА. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Тушением занимаются более 500 сотрудников МЧС. Кроме того, к пожару отправлены четыре самолета ИЛ-76.

Ранее появились шокирующие карды адского пожара хранилищ в дизтопливом в Пролетарске.

Читайте также:
Центральный аппарат СКР будет расследовать пожар на нефтебазе в ПролетарскеВласти прояснили информацию об эвакуации Пролетарска из-за горящего топливаТемно, как ночью: появилось видео усилившегося пожара нефтебазы в Пролетарске
#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#Пожар#Огонь#Атака БПЛА#Крупный пожар#Тушение огня#Возгорание#Дизельное топливо#Тушение#Происшествия#Пролетарск#Онлайн-репортаж: почти 60 часов горит нефтебаза в Пролетарске
Подпишитесь
В Ростовской области спасателей увозят на скорых с места пожара и запрещают алкоголь
Вчера, 15:26
Гидрометцентр сообщил о надвигающейся на Ростовскую область жаре
Вчера, 06:45
Сильная жара накроет Ростовскую область с 19 августа
Вчера, 05:55
Стала известна причина звуков взрывов в Ростове-на-Дону
Вчера, 05:24
Госавтоинспекция опровергла перекрытие трассы М-4 «Дон» из-за митинга
Вчера, 05:01
«Нашли ли весы для такого»: в Ростовской области рыбак поразил всех гигантским амуром
Вчера, 04:16