Спасатель снял видео из эпицентра пожара на нефтебазе в Пролетарске

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Пролетарске Ростовской области почти 60 часов горят резервуар с топливом. В настоящее время известно о разгерметизации 22 хранилищ. Для того чтобы не позволить огню распространиться дальше, огнеборцам во время тушения приходится подходить почти в плотную к нему. При этом температура пламени от горючих жидкостей превышает 1100 градусов.
На видео заметно, как пожарный, окруженный огнем, пытается удержать тяжелый брансбойдер, из которого льются сотни литров пожарной пены.
Напомним, что пожар начался из-за падения обломков БПЛА. В настоящий момент площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Тушением занимаются более 500 сотрудников МЧС. Кроме того, к пожару отправлены четыре самолета ИЛ-76.
Ранее появились шокирующие карды адского пожара хранилищ в дизтопливом в Пролетарске.