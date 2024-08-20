Стали известны подробности онлайн-экскурсии по выставке «Россия»

Тем, кому интересна тема заботы о здоровье и занятий спортом, можно выбрать маршрут «Здоровая Россия». Кроме того, все желающие могут посетить экскурсию в «Цифровую Россию» и узнать про технические разработки, которые применили во многих отраслях.