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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Стали известны подробности онлайн-экскурсии по выставке «Россия»

Стали известны подробности онлайн-экскурсии по выставке «Россия»

20 августа 2024, 12:46
Фото: russia.riamediabank.ru
Стали известны подробности онлайн-экскурсии по выставке «Россия»
Международная выставка «Россия» завершила свою работу, но на нее теперь можно попасть в онлайн-формате.

Благодаря проекту есть уникальная возможность побывать на онлайн-прогулке в формате 360 градусов. Вокруг будут павильоны и экспозиции, с которыми можно подробно ознакомиться.

Всего предусмотрели 10 маршрутов на различные темы, которые позволят прочувствовать атмосферу выставки и ознакомиться с представленными экспонатами.

Всего предусмотрели 10 маршрутов на различные темыВсего предусмотрели 10 маршрутов на различные темы
Всего предусмотрели 10 маршрутов на различные темы
Фото: russia.riamediabank.ru

«Узнавая Россию. ДНК регионов» стал одним из самых популярных маршрутов. Здесь можно оказаться в павильоне №75, где показаны все 89 субъектов РФ. Есть возможность узнать об особенностях различных территорий, народах, а также сложившихся традициях.

О достижениях в строительной сфере, логистике и технологиях расскажут в теме «Комфортная жизнь в городе». Здесь идет повествованием о том, что повышает качество инфраструктуры и развивает регионы.

Тем, кому интересна тема заботы о здоровье и занятий спортом, можно выбрать маршрут «Здоровая Россия». Кроме того, все желающие могут посетить экскурсию в «Цифровую Россию» и узнать про технические разработки, которые применили во многих отраслях.

Маршрут «Технологичная Россия» показывает тему цифровизации и
развития ИИ.

Маршрут «Технологичная Россия» показывает тему цифровизации и развития ИИМаршрут «Технологичная Россия» показывает тему цифровизации и развития ИИ
Маршрут «Технологичная Россия» показывает тему цифровизации и развития ИИ
Фото: russia.riamediabank.ru

Напомним, что сама выставка прошла с 4 ноября 2023 года по 8 июля. Посетителям показали экспозиции 89 российских регионов, каждый день проходили различные мероприятия. А всего на площадках побывали 18,5 миллиона человек.

Ранее стало известно, что эта выставка-форум вошла в десятку самых посещаемых мест мира.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Экскурсия#Маршруты#Выставка#Онлайн
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