Стали известны подробности онлайн-экскурсии по выставке «Россия»

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Благодаря проекту есть уникальная возможность побывать на онлайн-прогулке в формате 360 градусов. Вокруг будут павильоны и экспозиции, с которыми можно подробно ознакомиться.
Всего предусмотрели 10 маршрутов на различные темы, которые позволят прочувствовать атмосферу выставки и ознакомиться с представленными экспонатами.
«Узнавая Россию. ДНК регионов» стал одним из самых популярных маршрутов. Здесь можно оказаться в павильоне №75, где показаны все 89 субъектов РФ. Есть возможность узнать об особенностях различных территорий, народах, а также сложившихся традициях.
О достижениях в строительной сфере, логистике и технологиях расскажут в теме «Комфортная жизнь в городе». Здесь идет повествованием о том, что повышает качество инфраструктуры и развивает регионы.
Тем, кому интересна тема заботы о здоровье и занятий спортом, можно выбрать маршрут «Здоровая Россия». Кроме того, все желающие могут посетить экскурсию в «Цифровую Россию» и узнать про технические разработки, которые применили во многих отраслях.
Маршрут «Технологичная Россия» показывает тему цифровизации и
развития ИИ.
Напомним, что сама выставка прошла с 4 ноября 2023 года по 8 июля. Посетителям показали экспозиции 89 российских регионов, каждый день проходили различные мероприятия. А всего на площадках побывали 18,5 миллиона человек.
Ранее стало известно, что эта выставка-форум вошла в десятку самых посещаемых мест мира.