rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 августа, 05:05

Published 20 августа, 05:05

Modified 20 августа, 05:07

Updated 20 августа, 05:07

В Ростовской области с 26 августа начнется похолодание

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

20 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI.

В Ростовской области с 26 августа начнется похолодание

Метеорологи прогнозируют, что в начале следующей недели в Ростовской области пропадет 30-градусная жара.

Во вторник и среду ожидается ясная погода, термометры могут показать до +36 градусов. Ветер будет дуть с силой четыре метра в секунду.

В четверг станет облачно, но остальные погодные условия останутся без изменений. В пятницу и субботу температура снизится до +34 градусов.

Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогоды
Узнать подробнее

В воскресенье будет дождливая погода, температура окажется в пределах +33 градусов. На следующей день, в понедельник, 26 августа, температура снизится до +29 градусов, и ожидается ясный день.

Следует также отметить, что ночью температура воздуха может понижаться до +20 градусов.

Ранее более 20 растений рухнули в Ростове-на-Дону из-за урагана.

Читайте также:
Ростовская область может потерять 30% урожая из-за непогодыВ Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогоды
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика