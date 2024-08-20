Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Во вторник и среду ожидается ясная погода, термометры могут показать до +36 градусов. Ветер будет дуть с силой четыре метра в секунду.



В четверг станет облачно, но остальные погодные условия останутся без изменений. В пятницу и субботу температура снизится до +34 градусов.