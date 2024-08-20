Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Posted 20 августа, 05:05
Published 20 августа, 05:05
Modified 20 августа, 05:07
Updated 20 августа, 05:07
Во вторник и среду ожидается ясная погода, термометры могут показать до +36 градусов. Ветер будет дуть с силой четыре метра в секунду.
В четверг станет облачно, но остальные погодные условия останутся без изменений. В пятницу и субботу температура снизится до +34 градусов.
В воскресенье будет дождливая погода, температура окажется в пределах +33 градусов. На следующей день, в понедельник, 26 августа, температура снизится до +29 градусов, и ожидается ясный день.
Следует также отметить, что ночью температура воздуха может понижаться до +20 градусов.
Ранее более 20 растений рухнули в Ростове-на-Дону из-за урагана.