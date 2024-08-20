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Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

В Ростовской области с 26 августа начнется похолодание

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

20 августа 2024, 05:05
Фото: 1MI

В Ростовской области с 26 августа начнется похолодание

Метеорологи прогнозируют, что в начале следующей недели в Ростовской области пропадет 30-градусная жара.

Во вторник и среду ожидается ясная погода, термометры могут показать до +36 градусов. Ветер будет дуть с силой четыре метра в секунду.

В четверг станет облачно, но остальные погодные условия останутся без изменений. В пятницу и субботу температура снизится до +34 градусов.

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В воскресенье будет дождливая погода, температура окажется в пределах +33 градусов. На следующей день, в понедельник, 26 августа, температура снизится до +29 градусов, и ожидается ясный день.

Следует также отметить, что ночью температура воздуха может понижаться до +20 градусов.

Ранее более 20 растений рухнули в Ростове-на-Дону из-за урагана.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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