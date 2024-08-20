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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС Банка повысились до 19%

Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС Банка повысились до 19%

20 августа 2024, 10:29
Фото: МТС-Банк
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МТС Банк повысил ставки на 0,5 процентных пункта как для новых, так и для действующих клиентов.

Банк установил максимальную ставку в 19% годовых по вкладу «МТС Вклад» для держателей пакетов обслуживания МТС Банк Премиум и MTS Private banking при открытии вклада на срок 367 дней, при условии капитализации процентов и без возможности пополнения и частичного снятия средств. Минимальная сумма «МТС Вклада» для этой категории клиентов составляет 10 000 рублей.

Повысилась ставка и для розничных клиентов при открытии вклада с возможностью пополнения и частичного снятия на срок 91 и 181 день. В зависимости от суммы вклада ставка будет варьироваться в диапазоне от 14,5% годовых до 16,5% годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 100 000 рублей.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на  сайте МТС Банка.

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