Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС Банка повысились до 19%

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Банк установил максимальную ставку в 19% годовых по вкладу «МТС Вклад» для держателей пакетов обслуживания МТС Банк Премиум и MTS Private banking при открытии вклада на срок 367 дней, при условии капитализации процентов и без возможности пополнения и частичного снятия средств. Минимальная сумма «МТС Вклада» для этой категории клиентов составляет 10 000 рублей.
Повысилась ставка и для розничных клиентов при открытии вклада с возможностью пополнения и частичного снятия на срок 91 и 181 день. В зависимости от суммы вклада ставка будет варьироваться в диапазоне от 14,5% годовых до 16,5% годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 100 000 рублей.
Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении МТС Банка. Более подробная информация о предложении доступна на сайте МТС Банка.