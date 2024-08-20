Ставки по вкладам для розничных клиентов МТС Банка повысились до 19%

Повысилась ставка и для розничных клиентов при открытии вклада с возможностью пополнения и частичного снятия на срок 91 и 181 день. В зависимости от суммы вклада ставка будет варьироваться в диапазоне от 14,5% годовых до 16,5% годовых. Минимальная сумма такого вклада составляет 100 000 рублей.