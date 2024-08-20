Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Профессор Королевского ветеринарного колледжа Дэн О’Нил считает, что в первую очередь после исчезновения людей, перестанут существовать все искусственно выведенные породы. Это связано с тем, что животные начнут бесконтрольно спариваться, как результат останутся лишь самые приспособленные к жизни особи.
Так, например, не останется собак с короткими лапами и приплюснутой мордой. У всех собак появятся единые внешние и физические данные. Останутся только «идеальные» особи, которые будут похожи на современных бродячих псов. Такие собаки есть по всему миру, при том они имеют схожую внешностью, размеры и крепкое здоровье.
Собаки выведенные без помощи человека будут иметь длинные и сильные лапы, стройное и мускулистое туловище без признаков ожирения. Кроме того, у них будут морды с острым носом, большие и стоячие уши, длинный и пушистый хвост.
Ранее ростовчанин рассказал, как принес собаку в ветклинику почистить зубы, а получил питомца с переломом.
До этого жителям донской столицы рассказали, где и как разрешено гулять с питомцами.