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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет

Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет

20 августа 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет
Ученые рассказали что, если все люди исчезнут с лица Земли, то собаки не пропадут. Наоборот, в мире появятся только совершенные виды, сообщает Newia.ru.

Профессор Королевского ветеринарного колледжа Дэн О’Нил считает, что в первую очередь после исчезновения людей, перестанут существовать все искусственно выведенные породы. Это связано с тем, что животные начнут бесконтрольно спариваться, как результат останутся лишь самые приспособленные к жизни особи.

Так, например, не останется собак с короткими лапами и приплюснутой мордой. У всех собак появятся единые внешние и физические данные. Останутся только «идеальные» особи, которые будут похожи на современных бродячих псов. Такие собаки есть по всему миру, при том они имеют схожую внешностью, размеры и крепкое здоровье.

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Собаки выведенные без помощи человека будут иметь длинные и сильные лапы, стройное и мускулистое туловище без признаков ожирения. Кроме того, у них будут морды с острым носом, большие и стоячие уши, длинный и пушистый хвост.

Ранее ростовчанин рассказал, как принес собаку в ветклинику почистить зубы, а получил питомца с переломом.

До этого жителям донской столицы рассказали, где и как разрешено гулять с питомцами.

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