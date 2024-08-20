Ученые выяснили, что будет с породами собак, если все человечество вымрет

Так, например, не останется собак с короткими лапами и приплюснутой мордой. У всех собак появятся единые внешние и физические данные. Останутся только «идеальные» особи, которые будут похожи на современных бродячих псов. Такие собаки есть по всему миру, при том они имеют схожую внешностью, размеры и крепкое здоровье.