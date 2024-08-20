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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Ростове-на-Дону теперь легче найти автозапчасти с гарантией от производителей

В Ростове-на-Дону теперь легче найти автозапчасти с гарантией от производителей

20 августа 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
На платформе «Авито» официальные дилеры крупных производителей автозапчастей смогут получить специальные бейджи для своих товаров. Покупка у таких продавцов будет защищена гарантией производителя, которая покрывает возможные дефекты материалов и сборки.

Эта опция станет доступна и для жителей Ростова-на-Дону, где спрос на автозапчасти увеличился на девять процентов.

Партнерство классифайда с производителями обеспечивает покупателям возможность бесплатной замены или ремонта запчастей в случае их неисправности в течение гарантийного срока. Среди первых партнеров выделяются дочернее предприятие группы «АвтоВАЗ» — «LADA Цифра», а также официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. Эти компании будут предоставлять платформе актуальную информацию о своих автокомпонентах.

Наиболее часто продавцы с подтвержденной гарантией предлагают такие товары, как аккумуляторы, свечи зажигания, тормозные системы, детали подвески, рулевое управление, электрооборудование, фильтры, шины и другие автозапчасти.

«Ежемесячная аудитория раздела Запчасти насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле», — отмечает Алексей Головин, руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито.

Спрос на автозапчасти на платформе в Ростове-на-Дону за период с января по июнь вырос на девять процентов.

Каждая третья покупка в этом разделе в Ростове-на-Дону — это кузовные детали (зеркала, бамперы, капоты). За год их популярность увеличилась на два процента, а средняя стоимость составила шесть тысяч рублей.

На втором месте по объему продаж находятся двигатели и их компоненты (11%). Их стали покупать на 12% чаще, при этом средняя стоимость составила 17 тысяч рублей. Третье место занимают элементы электрооборудования с долей 12%: их продажи возросли на 26%, а средний чек в этой категории составил четыре тысячи рублей.

Четвертое место занимает автосвет с долей девять процентов. Продажи в этой категории увеличились на пять процентов, а средняя стоимость составила шесть тысяч рублей. Замыкает пятерку подвеска с долей девять процентов. Продажи в этой категории выросли на 14%, а средняя цена составила пять тысяч рублей.

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